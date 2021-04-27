Kendisine yardım eden polise tokat attı
|27 Nisan 2021 11:03
|+Aa- Yazdır
Samsun'da sokakta darp edilerek yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın kendisine yardım etmek isteyen polise tokat atması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce darp edilen Ş.Y. adlı şahıs yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polise tokat attığını hatırlamadığını söyledi
Darp sonucu yaralanan Ş.Y.'ye yardım etmek için yanına giden hastanede görevli polis memuru H.Ç., kendisini kimin darp ettiğini sordu. Bu sırada oturduğu yerden anıdan kalkan Ş.Y. polis memuruna birden tokat attı. Gözaltına alınan Ş.Y. İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. İfadesi alınarak 'görevli memuru mukavemet'ten bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Y. alkollü olduğunu, kendisini kimin darp ettiğini ve polise saldırdığını hatırlamadığını savundu. Savcı tarafından ifadesi alınan Ş.Y. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar yatırmış olan var
27 Nisan 2021 11:50
|Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
27 Nisan 2021 11:45
|Osmaniye'de sulama kanalında kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu
27 Nisan 2021 11:31
|Giresun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
27 Nisan 2021 10:55
|Aydın'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
27 Nisan 2021 10:37
|Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
27 Nisan 2021 10:30
|Banka şubesinde tehdit savurdu, polis etkisiz hale getirdi
27 Nisan 2021 10:00
|Önce koyun sonra 'coin'le dolandırdı
27 Nisan 2021 09:48
|Kadın muhtar altın gününe savaş açtı
27 Nisan 2021 09:29
|Kripto para işi çiftliğe de sıçradı
27 Nisan 2021 09:19