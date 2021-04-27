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Bakan Varank, savunma sanayisine güç katacak İTÜ Kavitasyon Tüneli'ni inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İTÜ'de Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama UYG-AR Merkezi, Yenilikçi Teknolojilerin Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma Merkezi, Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi ile Nano Teknoloji ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti
 27 Nisan 2021 10:57
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Bakan Varank, savunma sanayisine güç katacak İTÜ Kavitasyon Tüneli'ni inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alanında dünyanın ilk 10'u arasında girecek İTÜ Kavistasyon Tüneli'ne ilişkin, "Kavitasyon tünelinde torpido gibi çok kritik ürünlerin testlerini önümüzdeki dönemde yapabileceğiz. Gerçekten çok güçlü bir altyapıdan bahsediyoruz." dedi.

Varank, İTÜ'yü ziyaret ederek, açılışına kısa süre kalan ve savunma sanayisine önemli katkı sunacak Türkiye'nin ilk büyük kavitasyon tüneli başta olmak üzere, Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama UYG-AR Merkezi, Yenilikçi Teknolojilerin Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi ve Nano Teknoloji ve Araştırma Merkezi'ni de ziyaret eden Varank'a, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu eşlik etti.

Bakan Varank, ilk olarak İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde dizayn ve inşa edilen Türkiye'nin ilk büyük ölçekli büyük kavitasyon tünelinde (İTÜ KAT) incelemelerde bulundu.

Ziyarette tünelle ilgili bilgi veren proje ekibinden Doç. Dr. Uğur Oral Ünal, kavitasyon tünelinin her türlü su üstü ve su altı deniz araçlarının ve sevk sistemlerinin yüksek akım düzenliliğine ve düşük türbülans seviyesine sahip, basıncın kontrollü biçimde değiştirilebildiği bir ortamda detaylı hidrodinamik ve hidroakustik testlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Ünal, özelikle torpido, denizaltı, savaş gemisi, insansız taşıtlar gibi savunma sanayisinde kritik öneme sahip platformların ve sivil deniz taşıtlarının kapsamlı performans, gürültü ve akış görüntüleme gibi deneylerinin yapılmasına imkan sağlayacak tünelin, teknik özelikleri bakımından alanında dünyanın ilk 10 test merkezi arasında yer alacağını vurguladı.

Kavitasyon tünelinin, Savunma Sanayii Başkanlığının "Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü" (TKY) programı çerçevesinde ASELSAN'ın destekleriyle finanse edildiğini kaydeden Ünal, tünelin yaz aylarından itibaren hizmete girmesinin beklendiğini anlattı.

- Projelerle ilgili bilgi aldı, öğrencilerle görüştü

Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı'nı ziyaret eden Varank, burada model tekneleri zımparaladı.

Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama UYG-AR Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Varank, yetkililerden, merkezin faaliyetleri, görüntü tahsisi, bugüne kadar hayata geçirdiği ve planladığı projeleri hakkında bilgi aldı.

Yenilikçi Teknolojilerin Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma Merkezi ziyaretinde de Bakan Varank'a merkezle ilgili sunum yapıldı.

Merkezi gezerek burada hayata geçirilen projeler hakkında bilgi alan Varank, öğrenci, asistan ve öğretim üyeleriyle görüştü. Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ve ABD'de girdiği yarışmada derece alan İHA projelerini inceledi.

- "Bakanlık olarak İTÜ ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Varank, İTÜ'nün Türkiye'nin marka üniversiteleri arasında yer aldığını belirterek, "Gelecek dönemde hem eğitim-öğretim kalitesini artıran hem de dünya çapında ses getirecek araştırmaları daha fazla yapabilen bir üniversite olması için hocamızla (İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu) görüştük." dedi.

İTÜ'nün Ar-Ge faaliyetlerine gelecek dönemde daha fazla vakit ve imkan ayırması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üniversite ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en önemli teknoparklardan birisi burada. Önümüzdeki dönemde İTÜ'nün teknopark anlamında neler yapacağının, gelecek dönem planlarının üzerinden geçtik. Ar-Ge çok önemli. Türkiye ekonomisini daha katma değerli hale getirmenin yolu Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmaktan geçiyor. Bu da tabii ki Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerle birlikte yapılacak bir çalışma. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Yenilikçi Teknolojilerin Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma Merkezi bu manada çok önemli projeler yapan, AB'den önemli fonları ülkemize kazandıran araştırma merkezlerinden birisi. Burada genç kardeşlerimiz önümüzdeki dönemde katılacakları yarışmaların hazırlıklarını da yapıyorlar. Daha önce TEKNOEST'te önemli başarıları vardı. Gelecekte dünyada başarılı olmak için hazırlıklarını yapıyorlar."

- "Genç araştırmacılarımızla çok önemli işlere imza atacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Uzay Programı kapsamında özellikle ay misyonunda İTÜ ile birlikte yapmayı planladıkları çalışmalar olduğunu belirterek, bununla ilgili görüşmeleri yaptıklarını ve projeyle ilgili üniversitedeki altyapıları gezdiklerini söyledi.

Savunma sanayi anlamında çok önemli bir altyapının, daha önce Kalkınma Bakanlığı şimdi ise Strateji Bütçe Başkanlığı'nın katkılarıyla, kurulumunun tamamlandığını kaydeden Varank, şu açıklamalarda bulundu:

"Kavitasyon tünelinde torpido gibi çok kritik ürünlerin testlerini önümüzdeki dönemde yapabileceğiz. Orayı da ziyaret ettik. Gerçekten çok güçlü bir altyapıdan bahsediyoruz. Üniversiteler, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında en önemli paydaşlarımızdan. İTÜ de bunların başında geliyor. Üniversitemizde genç araştırmacılarımızla önümüzdeki dönemde çok önemli işlere beraber imza atacağız."

- "İTÜ'de derin uzay misyonuna yönelik çalışmalar başladı"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise Türkiye Uzay Ajansı ile derin uzay misyonuna yönelik bir çalışmalarının bulunduğunu belirterek, İTÜ'de Türkiye Uzay Ajansı'nın bir operasyon merkezinin kurulmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Koyuncu, "Şu anda bu konuda çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın önderliğinde Türkiye Uzay Ajansı ile bu konuda bir protokol imzaladık. Önümüzdeki dönemde bunun sonuçlarını görmeye başlayacağız." dedi.

Üniversitede çok sayıda merkez bulunduğunu dile getiren Koyuncu, içinde bulundukları uzay ve havacılık merkezinde mini İHA'lar ve küp uydular gibi çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Koyuncu, üniversite bünyesinde bulunan İTÜ Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi'ne değinerek, "Bu merkezimizde de deniz suyu arıtan filtreler başta olmak üzere atık suyu geri kazandıran filtreler gibi çok sayıda yerli ve milli teknolojilerin üretildiği çalışmalar yürütülüyor. Ar-Ge üniversitesiyiz. Araştırma bizim olmazsa olmazımız. Önümüzdeki dönemde teknik üniversite olarak ülkemizin Ar-Ge ekosistemine değer katmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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