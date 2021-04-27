Osmaniye'de sulama kanalında kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu
|27 Nisan 2021 11:31
|+Aa- Yazdır
Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında dün akıntıya kapılarak kaybolan Narin (15) ve Remziye Büyükçay'ı (9) bulmak için başlatılan arama çalışmaları kapsamında kanala verilen su kesildi.
İki çocuğun cesedi, vatandaşlar tarafından kanala düştükleri yerin yaklaşık 900 metre uzağında bulundu.
Kanaldan çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında dün oynayan 4 çocuktan biri, ayağının kayması sonucu suya düşmüştü. Kurtarma amacıyla suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapılmıştı. Çevredekiler, Saadet (10) ve Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkarmış, Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kaybolmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Saadet Karataş kurtarılamamış, Şükran Karataş'ın ise tedavisi sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar yatırmış olan var
27 Nisan 2021 11:50
|Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
27 Nisan 2021 11:45
|Kendisine yardım eden polise tokat attı
27 Nisan 2021 11:03
|Giresun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
27 Nisan 2021 10:55
|Aydın'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
27 Nisan 2021 10:37
|Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
27 Nisan 2021 10:30
|Banka şubesinde tehdit savurdu, polis etkisiz hale getirdi
27 Nisan 2021 10:00
|Önce koyun sonra 'coin'le dolandırdı
27 Nisan 2021 09:48
|Kadın muhtar altın gününe savaş açtı
27 Nisan 2021 09:29
|Kripto para işi çiftliğe de sıçradı
27 Nisan 2021 09:19