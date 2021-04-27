1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa Parlamentosu, ırkçı Yunan milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı

Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada, daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Yannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı.
 27 Nisan 2021 11:37
+Aa- Yazdır
Avrupa Parlamentosu, ırkçı Yunan milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı

Parlamentoda dün akşam yapılan ancak sonuçları bugün açıklanan oylamada, 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy verdi, 25 milletvekili karşı çıktı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin oylama sonucuyla ilgili Yunanistan'ı bilgilendireceği ayrıca bir talep gelmesi halinde parlamentonun yetkisi kapsamında bunun da karşılanacağı bildirildi.

Bu aşamadan sonra Yunanistan'ın Lagos hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartması bekleniyor. Bu durumda Lagos'un Belçika'da yakalanması halinde tutuklanması, Yunanistan'a dönmek isterse gönderilmesi gerekiyor.

Lagos gibi hapis cezası alan bir başka Altın Şafak Üyesi eski Yunanistan Meclisi Üyesi Hritsos Pappas da henüz yakalanamadı. Pappas'ın Balkanlar'da bir ülkede saklandığı iddia ediliyor.

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti.

Lagos, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
27 Nisan 2021 11:52		 '27 Nisan, muhtıra geleneğinin sona erdirildiği bir gündür'
27 Nisan 2021 11:20
'Biden hakikatten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır'
27 Nisan 2021 11:08		 'Soykırım büyük bir iftira, tehcir dahi yok'
27 Nisan 2021 06:50
Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
27 Nisan 2021 02:52		 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Nisan 2021 01:34
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Nisan 2021 01:32		 Dışişleri Bakanlığından Nijerya'ya taziye mesajı
27 Nisan 2021 00:22
27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Nisan 2021 00:01		 Bakan Selçuk: Tam kapanma kararı bir umuttur
26 Nisan 2021 22:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı11:58 - Hakan Altun'un doktorundan açıklama11:57 - THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak11:54 - Olası İstanbul depremi için 'ilk 6 saat' planı11:52 - Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte11:50 - Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar yatırmış olan var
11:45 - Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı11:37 - Avrupa Parlamentosu, ırkçı Yunan milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı11:31 - Osmaniye'de sulama kanalında kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu11:20 - '27 Nisan, muhtıra geleneğinin sona erdirildiği bir gündür'11:18 - Yargıtay, fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçinin istifasını haklı fesih saydı11:17 - KDK'nın tavsiyesi üzerine TFF statü değişikliği için çalışıyor
11:08 - 'Biden hakikatten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır'11:03 - Kendisine yardım eden polise tokat attı11:00 - Üç günde 13 bin 633 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi10:57 - Bakan Varank, savunma sanayisine güç katacak İTÜ Kavitasyon Tüneli'ni inceledi10:56 - Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 - MEB, tam kapanmada normal şartlardaki mevzuata bağlı kalmalı mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
Dehşet saçan hamile sonunda yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamirat 2
ezberlediğimiz en saçma şeyler 3
not almak 3
kafkaesk 1
Arınma gecesi 1
muhtar 1
mide gurultusu 5
kuşa dönmek 6
dolar 2
piyiz 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam