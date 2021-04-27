1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar yatırmış olan var

Thodex mağdurlarının avukatı Kürşat Ergün, "Mağdurların başvurusu sonucu bizim gördüğümüz çok vahim birtakım durumlarda var. Özellikle 600-650 bin dolar gibi miktarda parasını kaybetmiş olandan tutun, genel olarak dolar üzerinden kayıplar söz konusu. 15 bin dolar 20 bin dolar gibi. Bunlar inanılmaz paralar" dedi.
 27 Nisan 2021 11:50
+Aa- Yazdır
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar yatırmış olan var

Thodex kripto para platformunun kapanması ve CEO'su, kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasının ardından başlayan süreçte binlerce kişi mağdur olmuştu. Bilişim Hukuk Derneği Başkanı ve Thodex mağdurlarının avukatı Kürşat Ergün, Thodex dava sürecini ve kripto para borsalarına girerken mağdur olmamak için neler yapılmalı bunları değerlendirdi.

Thodex para borsasının bir süredir sinyal verdiğini söyleyen avukat Kürşat Ergün, "Birtakım öngörüler vardı bu borsanın akıbetiyle alakalı. Nihayetinde de fişi çekip Türkiye'den kaçtı yetkili kişisi. Arama çalışmaları devam ediyor. Emniyet siber birimleri konuyla alakalı inceleme araştırma yapıyorlar. Ne yazık ki Türkiye bunun gibi büyük bir dolandırıcılık eylemiyle de karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

"Düzenleme açıklamalarının ardından hukuksuzlukları bulunan borsalar bir bir ortadan kaybolmaya başladı"

Thodex ve kripto para borsa olayından sonra zincirleme bir etki yaşandığını anlatan avukat Ergün, "Özellikle devlet birimlerinden gelen düzenleme açıklamalarından sonra da birtakım işlemlerinde hukuksuzluklar bulunan, doğru işlemler yapmayan borsalar bir bir ortadan kaybolmaya başladılar. İşlemlerini durdurmaya başladılar. Biliyorlardı ki devlet denetimi bu anlamda başladığı andan itibaren bu hataları çok net bir şekilde tespit edilecekti. Dolayısıyla bir domino etkisi oluşturdu. Bu olumsuzluğun tespiti anlamında ortada olan bir gerçek. Bir açıdan da bakıldığında olumludur. Çünkü işini doğru düzgün yapan ve hukuki kurallara riayet eden borsaların ayakta kalabilmesi ve bu borsalar üzerinden işlem gerçekleştirilebilmesi adına da olumlu bir işlem oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Avukat Kürşat Ergün diğer ülkelerde kripto para platformu oluşturulurken ciddi şartların olduğunu ve bu kurumlara bağlılık olduğunu söyledi. Zor şartların yerine getirildiği zaman ancak ruhsat alınabildiğini belirten Ergün, devlet tarafından sürekli denetlendiğini bu sayede kullanıcıların mağdur olmasının önüne geçildiğini ifade etti.

-

Daha önceden de kripto paralarla alakalı birçok sorunla karşılaşıldığını söyleyen avukat Ergün, "Bu Thodex özelinde bakacak olursak onlarca kişi bizlerle irtibata geçti. Mağduriyetlerini dile getirdiler. Ciddi anlamda meblalar ortadan kaybolmuş kişiler var ve bunlarla alakalı adli işlemler için biz gerekli işlemleri yerine getiriyoruz. Savcılık adliye müracaatlarını yapıyoruz. Hukuki haklarını tespit edebilmek, tutanak altına aldırmak adına işlemlere devam ediyoruz. Gelen talepler arasında, mağdurların başvurusu sonucu bizim gördüğümüz çok vahim birtakım durumlarda var. Özellikle 600-650 bin dolar gibi miktarda parasını kaybetmiş olandan tutun, genel olarak dolar üzerinden kayıplar söz konusu. 15 bin dolar 20 bin dolar gibi. Bunlar inanılmaz paralar. Ne yazık ki bunların içerisinde tüm birikimlerini hatta birikimleri dışında bankalardan kredi çekerek bu ortamlara girmiş olan birçok kişinin de varlığını tespit etmiş durumdayız. Büyük beklenti içerisinde girmiş oldukları bu borsalardan ciddi anlamda zararlarla çıkmış durumdalar" açıklamalarında bulundu.

"Kaybedildiği zaman üzülmeyecek miktarlar üzerine birtakım işlemler yapılmalı"

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Ergün, insanların tüm mal varlıklarını kripto para üzerinde değerlendirmemesi gerektiğini belirtti. Her zaman için bu platformlarda riskin olduğunu kaydeden Kürşat Ergün, "Siz almış olduğunuz kripto varlığı soğuk cüzdanınızda taşısanız bile bir flash disk büyüklüğünde offline, herhangi bir müdahaleye açık olmayan cihazlardır. İşte bir flash disk büyüklüğünde bir şeyden bahsediyoruz. Bunun içerisinde kripto varlıklarınızı saklamak diğer saklama şartları açısından en uygun ve en güvenilir olandır. Bunda bile mesela şifreyi unuttuğunuz zaman içerisinde ne kadar miktarda kripto paranız olursa olsun ulaşamazsınız. Bu da bir mağduriyete sebep olabilir. Temel nokta insanların tüm varlıklarını bu ortamlarda değerlendirmemeleri. Kaybedildiği zaman üzülmeyecek miktarlar üzerine birtakım işlemler yapılması önemli" diye konuştu.

Düzenlemeler sonucunda kripto para borsalarının daha güvenlikli hale geleceğinin altını çizen Ergün, şunları kaydetti:

"Denetlemeler sonucunda sicili temiz olan yaptığı işlemler güvenlikli olduğu anlaşılan hukuk işlemler gerçekleştiği anlaşılan borsalar üzerinde işlem yapmak önemli. Şunu da unutmamak lazım borsalar para saklama yeri değildir. İnsanlar işlem yapmasa bile Türk Lirası varlıklarını bu borsada saklama ihtiyacı hissediyorlar. Bu da ciddi güvelik ihlaline neden oluyor. Eğer bu borsada Thodex olayında olduğu gibi benzeri bir fiş çekme işlemi olduğu zaman sizin oradaki tüm varlığınız aynı anda riske girmiş oluyor. Dikkatli ve tedbirli olmak lazım."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketine operasyon: 6 gözaltı
27 Nisan 2021 13:04		 Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
27 Nisan 2021 12:59
Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
27 Nisan 2021 11:45		 Osmaniye'de sulama kanalında kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu
27 Nisan 2021 11:31
Kendisine yardım eden polise tokat attı
27 Nisan 2021 11:03		 Giresun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
27 Nisan 2021 10:55
Aydın'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
27 Nisan 2021 10:37		 Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
27 Nisan 2021 10:30
Banka şubesinde tehdit savurdu, polis etkisiz hale getirdi
27 Nisan 2021 10:00		 Önce koyun sonra 'coin'le dolandırdı
27 Nisan 2021 09:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Tam kapanmanın sonuçları 14 gün sonra görülecek13:16 - Tekniker eşini başından vuran polise 75 yıl hapis istendi13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:04 - Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketine operasyon: 6 gözaltı12:59 - 'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi12:59 - Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - 'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'12:51 - TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu12:50 - 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi12:46 - Hamile kadın aynı anda koronavirüse ve domuz gribine yakalandı12:42 - Mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
12:32 - Türk-İş'ten '1 Mayıs' bildirisi12:30 - PKK propagandası yapan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası12:27 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır12:18 - Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi12:17 - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi
12:15 - Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 ABD Doları eşittir 8,41 Türk Lirası 5
faş etmek 1
tüfek,mikrop ve çelik 1
nankör 1
kafa açmak 1
nomadland 1
not almak 3
26 nisan 2017 9103 polisin açığa alınması 1
kemikleri sayılmak 2
Iban numarası 2
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam