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Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte

Artan koronavirüs vakaları göz önünde bulundurularak alınan tam kapanma kararı sonrası işyerleri kapanacak olan kişiler, uzun bir süreden bu yana tam kapanmayı savunan ve dün yapılan açıklamayı yeterli görmeyerek "Bu tam kapanma değil" diyen Prof. Mehmet Ceyhan'ı yoğun olarak eleştirdi. Ceyhan için sosyal medyada MehmetCeyhanSesiniKes etiketi trend topic'e girdi.
 27 Nisan 2021 11:52
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Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte

Son günlerde kötüye giden koronavirüs tablosunun önüne geçmek için dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine sonrası "tam kapanma" kararı alındı. Alınan kararların detayları da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belli oldu.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildi. Vatandaşların sağlığını yakından ilgilendiren tam kapanma kararı sosyal medyada örgütlenen kişiler Mehmet Ceyhan tam kapanma kararı için "Bu 'tam kapanma' terimi değil. Belki 'sıkı kapanma' daha uygun bir açıklama olur" ifadelerini sonrasında Ceyhan'ı yoğun olarak eleştirdi. İşyerleri kapanan esnaf ve çalışanların Ceyhan'a olan tepkisi sosyal medyada hakaret boyutlarına vardı.

MEHMET CEYHAN'DAN SON DAKİKA TAM KAPANMA YORUMU

Katıldığı televizyon programında alınan kararı değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında başka çare yoktu. Çünkü, gerçekten vaka sayılarındaki düzey ve aşılama oranlarımıza baktığınızda bu şekilde devam etseydik, önlemleri artırmasaydık, sonunda dördüncü artış dönemiyle karşı karşıya kalacaktık" diyen Ceyhan, "Bu 'tam kapanma' terimi değil. Belki 'sıkı kapanma' daha uygun bir açıklama olur" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Memurlar.Net
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