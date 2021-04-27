Olası İstanbul depremi için 'ilk 6 saat' planı

İstanbul için hazırlanan Deprem Eylem Planı çerçevesinde tatbikatlar düzenleniyor. Tüm senaryo gerçek gibi planlandı. Amaç, görevli personeli en iyi şekilde afete hazırlamak. Planın ana çözüm ortağı olan İl Jandarma Komutanlığı, gönüllüler, belediye ve kaymakamlık yetkilileri ile diğer paydaş kurumlarla sık sık tatbikatlar yapıyor.

Pek çok kamu personeli görevde olacak

TRT Haber ekibi, Kağıthane Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki tatbikatlardan birine katıldı. Olası deprem sonrası, acil toplanma alanlarında kimlerin görevli olarak yer alacağı belli.

Öğretmenlerden muhtarlara, imamlardan kaymakamlık görevlilerine kadar pek çok kamu personelinin kendine ait bir görevi var. Engelliler, yaşlılar, yardıma muhtaç olanlar da dahil tüm vatandaşlar için ne yapılacağı, hangi gruplarla kimlerin ilgileneceği de tespit edildi.

İstanbul depremi için büyük hazırlık

Kaos olmaması için toplanma alanının e-Devlet'ten öğrenilmesi gerekiyor

Afet ve Acil Durum Eylem Planı'na göre, ilk 6 saat çok önemli. Bu nedenle karmaşa yaşanmadan planın işlemesi gerekiyor. Vatandaşların ilk yapacaklarından biri, toplanma alanlarına gelmek. Yığılma olmaması için her vatandaşın, e-Devlet üzerinden adına tanımlı toplanma alanını öğrenmesi gerekiyor.

İstanbul Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Günal, toplanma alanlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Afet ve acil durum toplanma alanları belirlenirken asgari 100 metrekare olacak şekilde alanın büyüklüğü, fiziksel, jeolojik ve coğrafi olarak afetlerden etkilenme riski asgari düzeyde olan, temel insani ihtiyaçları karşılayabilecek, kolayca erişilebilir ve panik anında bulunabilir alanlardan seçilmektedir."

5 binden fazla toplanma alanı hazır

İstanbul genelinde afet ve acil durum karar destek sistemine tanımlı 5 bin 600 adet toplanma alanı bulunuyor. 6 ay önce bu sayı yalnızca 2 bin 900'du.

Plana göre, vatandaşlar toplanma alanında en fazla 6 saat bekleyecek. Ardından öncelik sırası gözetilerek barınma alanlarına sevk edilecek.

Afet toplanma alanlarının hemen yanı başında da ayrıca acil durum konteyneri bulunuyor. Bu alan kolay ulaşılabilir olduğu için, enkaz ve arama kurtarmada kullanılacak olan malzemeler de burada tutuluyor. Aynı zamanda bu alanlarda, tuvalet ve Türk Kızılay aracı bulunuyor.

Mobil iletişim aracı sayesinde kesintisiz iletişim sağlanacak

İnternet gibi altyapılar da büyük oranda tamamlanmış durumda. Planda detaylı bir biçimde ele alınan bir diğer unsur ise, iletişim hatlarının çökme olasılığı.

Deprem anında en sık yaşanan problemlerden biri de iletişim ağının tamamen aksamaya uğraması. Bunun için de jandarma envanterinde Jemus Mobil İletişim Aracı bulunuyor. Bu araç sayesinde Türkiye'nin herhangi bir ilindeki erişim ağına bağlanılarak İstanbul'dan kesintisiz iletişim sağlanabilecek.

Mobil İletişim aracı, kriz ve koordinasyon merkezlerinde hazır bulunacak. Diğer yandan uydu telefonlarıyla da iletişim sağlanabilecek. Bu yolla daha önceki depremlerde yaşanan iletişim sorunları ortadan kaldırılacak.