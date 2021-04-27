1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Olası İstanbul depremi için 'ilk 6 saat' planı

İstanbul için tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı. Plana göre, İstanbulluların evlerinden çıktıktan sonra ilk gitmeleri gereken nokta, toplanma alanları. Bu alanların sayısı 6 ayda ikiye katlandı.
 27 Nisan 2021 11:54
+Aa- Yazdır
Olası İstanbul depremi için 'ilk 6 saat' planı

İstanbul için hazırlanan Deprem Eylem Planı çerçevesinde tatbikatlar düzenleniyor. Tüm senaryo gerçek gibi planlandı. Amaç, görevli personeli en iyi şekilde afete hazırlamak. Planın ana çözüm ortağı olan İl Jandarma Komutanlığı, gönüllüler, belediye ve kaymakamlık yetkilileri ile diğer paydaş kurumlarla sık sık tatbikatlar yapıyor.

Pek çok kamu personeli görevde olacak

TRT Haber ekibi, Kağıthane Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki tatbikatlardan birine katıldı. Olası deprem sonrası, acil toplanma alanlarında kimlerin görevli olarak yer alacağı belli.

Öğretmenlerden muhtarlara, imamlardan kaymakamlık görevlilerine kadar pek çok kamu personelinin kendine ait bir görevi var. Engelliler, yaşlılar, yardıma muhtaç olanlar da dahil tüm vatandaşlar için ne yapılacağı, hangi gruplarla kimlerin ilgileneceği de tespit edildi.

İstanbul depremi için büyük hazırlık

Kaos olmaması için toplanma alanının e-Devlet'ten öğrenilmesi gerekiyor

Afet ve Acil Durum Eylem Planı'na göre, ilk 6 saat çok önemli. Bu nedenle karmaşa yaşanmadan planın işlemesi gerekiyor. Vatandaşların ilk yapacaklarından biri, toplanma alanlarına gelmek. Yığılma olmaması için her vatandaşın, e-Devlet üzerinden adına tanımlı toplanma alanını öğrenmesi gerekiyor.

İstanbul Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Günal, toplanma alanlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Afet ve acil durum toplanma alanları belirlenirken asgari 100 metrekare olacak şekilde alanın büyüklüğü, fiziksel, jeolojik ve coğrafi olarak afetlerden etkilenme riski asgari düzeyde olan, temel insani ihtiyaçları karşılayabilecek, kolayca erişilebilir ve panik anında bulunabilir alanlardan seçilmektedir."

5 binden fazla toplanma alanı hazır

İstanbul genelinde afet ve acil durum karar destek sistemine tanımlı 5 bin 600 adet toplanma alanı bulunuyor. 6 ay önce bu sayı yalnızca 2 bin 900'du.

Plana göre, vatandaşlar toplanma alanında en fazla 6 saat bekleyecek. Ardından öncelik sırası gözetilerek barınma alanlarına sevk edilecek.

Afet toplanma alanlarının hemen yanı başında da ayrıca acil durum konteyneri bulunuyor. Bu alan kolay ulaşılabilir olduğu için, enkaz ve arama kurtarmada kullanılacak olan malzemeler de burada tutuluyor. Aynı zamanda bu alanlarda, tuvalet ve Türk Kızılay aracı bulunuyor.

Mobil iletişim aracı sayesinde kesintisiz iletişim sağlanacak

İnternet gibi altyapılar da büyük oranda tamamlanmış durumda. Planda detaylı bir biçimde ele alınan bir diğer unsur ise, iletişim hatlarının çökme olasılığı.

Deprem anında en sık yaşanan problemlerden biri de iletişim ağının tamamen aksamaya uğraması. Bunun için de jandarma envanterinde Jemus Mobil İletişim Aracı bulunuyor. Bu araç sayesinde Türkiye'nin herhangi bir ilindeki erişim ağına bağlanılarak İstanbul'dan kesintisiz iletişim sağlanabilecek.

Mobil İletişim aracı, kriz ve koordinasyon merkezlerinde hazır bulunacak. Diğer yandan uydu telefonlarıyla da iletişim sağlanabilecek. Bu yolla daha önceki depremlerde yaşanan iletişim sorunları ortadan kaldırılacak.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tam kapanmanın sonuçları 14 gün sonra görülecek
27 Nisan 2021 13:21		 'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'
27 Nisan 2021 12:55
15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi
27 Nisan 2021 12:50		 Hamile kadın aynı anda koronavirüse ve domuz gribine yakalandı
27 Nisan 2021 12:46
THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak
27 Nisan 2021 11:57		 Açık havada virüs bulaşma riski yok
27 Nisan 2021 10:48
Pençe Operasyonu'nda bir şehit haberi daha
27 Nisan 2021 08:49		 'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
27 Nisan 2021 08:16
'Ülke Kırmızı Odalık oldu'
27 Nisan 2021 08:12		 'Tazminat davalarından hiçbir sonuç çıkmaz'
27 Nisan 2021 07:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Tam kapanmanın sonuçları 14 gün sonra görülecek13:16 - Tekniker eşini başından vuran polise 75 yıl hapis istendi13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:04 - Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketine operasyon: 6 gözaltı12:59 - 'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi12:59 - Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - 'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'12:51 - TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu12:50 - 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi12:46 - Hamile kadın aynı anda koronavirüse ve domuz gribine yakalandı12:42 - Mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
12:32 - Türk-İş'ten '1 Mayıs' bildirisi12:30 - PKK propagandası yapan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası12:27 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır12:18 - Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi12:17 - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi
12:15 - Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafa açmak 1
canan kaftancıoğlu 3
öküz başlı antilop 3
sevgi 1
tatminsiz 3
korona göçü 3
muhtar 1
otomatik 1
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 3
son aşı açıklaması 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam