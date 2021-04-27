1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını duyurdu.
 27 Nisan 2021 11:57
+Aa- Yazdır
THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli misafirlerimiz, yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tam kapanmanın sonuçları 14 gün sonra görülecek
27 Nisan 2021 13:21		 'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'
27 Nisan 2021 12:55
15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi
27 Nisan 2021 12:50		 Hamile kadın aynı anda koronavirüse ve domuz gribine yakalandı
27 Nisan 2021 12:46
Olası İstanbul depremi için 'ilk 6 saat' planı
27 Nisan 2021 11:54		 Açık havada virüs bulaşma riski yok
27 Nisan 2021 10:48
Pençe Operasyonu'nda bir şehit haberi daha
27 Nisan 2021 08:49		 'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
27 Nisan 2021 08:16
'Ülke Kırmızı Odalık oldu'
27 Nisan 2021 08:12		 'Tazminat davalarından hiçbir sonuç çıkmaz'
27 Nisan 2021 07:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Tam kapanmanın sonuçları 14 gün sonra görülecek13:16 - Tekniker eşini başından vuran polise 75 yıl hapis istendi13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:04 - Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketine operasyon: 6 gözaltı12:59 - 'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi12:59 - Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - 'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'12:51 - TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu12:50 - 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi12:46 - Hamile kadın aynı anda koronavirüse ve domuz gribine yakalandı12:42 - Mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
12:32 - Türk-İş'ten '1 Mayıs' bildirisi12:30 - PKK propagandası yapan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası12:27 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır12:18 - Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi12:17 - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi
12:15 - Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lüks 2
tüfek,mikrop ve çelik 1
not almak 3
Kripto para 6
kaydırma yapmak 1
Kızılderili soykırımı 1
sülün osman 3
rahle-i tedrisat 3
oltu 2
muhtar 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam