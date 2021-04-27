THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak
Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını duyurdu.
|27 Nisan 2021 11:57
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Değerli misafirlerimiz, yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler."
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