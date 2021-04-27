Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.
|27 Nisan 2021 11:59
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Örgütle iltisaklı olduğu için kapatılan bazı kuruluşlarda öğretmenlik yapan ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Gürdal M, gizlendiği evde gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
27 Nisan 2021 12:42
|PKK propagandası yapan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası
27 Nisan 2021 12:30
|Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
27 Nisan 2021 12:18
|Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi
27 Nisan 2021 12:17
|Askeri casusluktan 9 kişiye gözaltı kararı
27 Nisan 2021 10:53
|FETÖ'nün firari 'dijital temizleyicisi' yakalandı
27 Nisan 2021 10:03
|Komandolar tünellere girdi
27 Nisan 2021 09:27
|Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 12 kişiye gözaltı
27 Nisan 2021 09:11
|Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
26 Nisan 2021 20:49
|Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu
26 Nisan 2021 18:58