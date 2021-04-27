1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memur-Sen 1 Mayıs'ta uluslararası kongre düzenleyecek

Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek kongrede, kamu görevlileri sendikacılığı müktesebatı, kamu personel sistemi, kamu görevlileri sendikacılığı önündeki engeller ve yasaklar, Kovid-19 salgının insan ve emek üzerindeki etkileri ele alınacak
 27 Nisan 2021 12:12
+Aa- Yazdır
Memur-Sen 1 Mayıs'ta uluslararası kongre düzenleyecek

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" konulu uluslararası kongre düzenleyecek.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi programlarla kutlanacağı vurgulandı.

Kutlama programı kapsamında bu yıl Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" konulu uluslararası kongre düzenleneceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kongrenin açılışı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımı ile gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kapsamında programın açılış oturumu, 29 Nisan'da Memur-Sen Genel Merkezi'nde, kongrenin diğer oturumları ise 30 Nisan-1 Mayıs arasında çevrim içi gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek ve 10 farklı oturumda 40 bildirinin yer alacağı kongrede, kamu görevlileri sendikacılığı müktesebatı, kamu personel sistemi, 4688 sayılı Kanun, kamu görevlileri sendikacılığı önündeki engeller ve yasaklar, çalışma hayatı, çalışma hayatında yeni zihniyet ihtiyacı ve düşünce yönetimi, Kovid-19 salgının insan ve emek üzerindeki etkileri pek çok yerel ve evrensel içerikli konuda bildiriler yer alacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk-İş'ten '1 Mayıs' bildirisi
27 Nisan 2021 12:32		 'Maske ve dezenfektan gibi ürünlerden KDV alınmasın' talebi
27 Nisan 2021 10:15
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
27 Nisan 2021 09:40		 Hak-İş, koronanın meslek hastalığı sayılması talebini tekrarladı
26 Nisan 2021 17:38
Türk-İş 1 Mayıs'ı dijital kutlayacak
26 Nisan 2021 08:59		 Veterinerler fiili hizmet zammından yararlanmak istiyor
24 Nisan 2021 11:16
'Okul servis araçlarında 12 yaş şartı kaldırılsın' talebi
24 Nisan 2021 10:29		 'Soykırım iftirasına karşı hukuk ve tarihsel gerçeklik temelinde mücadele önemli'
24 Nisan 2021 10:28
İBB'nin verdiği düşük performans notunu mahkeme iptal etti
22 Nisan 2021 10:51		 'Aşısını yaptıranlar ticaretine devam etsin'
22 Nisan 2021 08:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - CHP'li Kaya, öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisinin araştırılmasını istedi13:21 - Tam kapanmanın sonuçları 14 gün sonra görülecek13:16 - Tekniker eşini başından vuran polise 75 yıl hapis istendi13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:04 - Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketine operasyon: 6 gözaltı12:59 - 'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi
12:59 - Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - 'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'12:51 - TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu12:50 - 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi12:46 - Hamile kadın aynı anda koronavirüse ve domuz gribine yakalandı
12:42 - Mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi12:32 - Türk-İş'ten '1 Mayıs' bildirisi12:30 - PKK propagandası yapan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası12:27 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır12:18 - Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
12:17 - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 3
mezarlık mermerlerinin çalınması 6
kompozit 2
ibrenin tersine dönmesi 1
kaydırma yapmak 1
su arıtma cihazı 2
gözünü toprak doyursun 3
zoom fatigue 1
oltu 2
ripple 2
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam