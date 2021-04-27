TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 46 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.
|27 Nisan 2021 12:13
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 46 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.
İhaleye 110 milyar 890 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
27 Nisan 2021 13:08
|Çeyrek altın ne kadar?
27 Nisan 2021 12:56
|Dün rekora yaklaşan dolar bugün sakin başladı
27 Nisan 2021 09:37
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
26 Nisan 2021 18:20
|Güne sert yükselişle başlayan dolar, 8,30 TL'ye geriledi
26 Nisan 2021 17:44
|Çeyrek altın günü düşüşle kapattı
26 Nisan 2021 17:35
|Asya piyasalarında 8,43'ten açılan dolar, daha sonra geriledi
25 Nisan 2021 23:26
|Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
25 Nisan 2021 13:00
|Kavcıoğlu: Rezervlerin yapısı değişti, Türkiye'nin 120 ton olan altını bugün 720 ton
23 Nisan 2021 22:11
|MASAK'dan Vebitcoin'e inceleme: Hesaplarına bloke konuldu
23 Nisan 2021 21:45