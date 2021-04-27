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İnternet medyası da, kısıtlamada muafiyet listesine alındı

Türkiye'de ilk kez internet medya çalışanları da, sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet listesine alındı
 27 Nisan 2021 12:13
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İnternet medyası da, kısıtlamada muafiyet listesine alındı

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma Genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yer ve kişiler listesi de yer almaktadır. Bu listede 43 grup bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı, ilk kez internet medyası çalışanlarını da sokağa çıkma kısıtlaması istisnaları arasına aldı.
Genelgede yer alan düzenleme şu şekildedir:
"15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,"

Sokağa çıkma kısıtlamasından istisna işyerleri ve kişileri görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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