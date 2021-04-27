İnternet medyası da, kısıtlamada muafiyet listesine alındı
Türkiye'de ilk kez internet medya çalışanları da, sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet listesine alındı
|27 Nisan 2021 12:13
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma Genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yer ve kişiler listesi de yer almaktadır. Bu listede 43 grup bulunmaktadır.
İçişleri Bakanlığı, ilk kez internet medyası çalışanlarını da sokağa çıkma
kısıtlaması istisnaları arasına aldı.
Genelgede yer alan düzenleme şu şekildedir:
"15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,"
Sokağa çıkma kısıtlamasından istisna işyerleri ve kişileri görmek için tıklayınız.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi
27 Nisan 2021 12:59
|Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
27 Nisan 2021 12:15
|Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
27 Nisan 2021 10:35
|Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
27 Nisan 2021 08:27
|İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
27 Nisan 2021 00:15
|Şehirlerarası seyahat izne bağlandı
26 Nisan 2021 19:58
|Ankara Büyükşehir 100 milyon liralık destek paketi açıkladı
26 Nisan 2021 18:15
|HSK üyeliği için başvuran isimler belli oldu
26 Nisan 2021 18:05
|Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları başladı
26 Nisan 2021 15:41
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
26 Nisan 2021 14:20