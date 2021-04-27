Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 55 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|27 Nisan 2021 12:15
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