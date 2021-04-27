Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İDARİ İZİN KULLANIMINDA YAŞ HESABI NASIL YAPILMALI? Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan "60 yaş ve üzerinde olanlar" ve "10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar" ifadesinden ne anlaşıldığı gerektiği net değildir, bu yazıda bu ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair açıklamalar yer alacaktır.