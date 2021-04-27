Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
|27 Nisan 2021 12:18
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsalına 25 Nisan'da operasyon düzenlendi.
"Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Gürkavak-1" adı verilen operasyonda, kayalıkların arasına gizlenmiş bidon içinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mavzer tüfeği, bu silaha ait 44 fişek ve av tüfeği bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
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