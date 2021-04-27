PKK propagandası yapan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası
|27 Nisan 2021 12:30
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.B, A.A, H.A, E.Ş. ve Ş.G. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık M.B, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü. Örgüt propagandası yapmadığını savunan M.B, beraatine karar verilmesini talep etti.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan E.Ş'yi 1 yıl 8 ay, A.A'yı 1 yıl 6 ay 22 gün, H.A. ve M.B'yi de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanık Ş.G'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.
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