Mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
|27 Nisan 2021 12:42
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Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir mağaraya gizlenen 3 terör örgütü PKK mensubu, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Komandolarımızın arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.
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