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TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu

"Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçların faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz"
 27 Nisan 2021 12:51
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TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların vergi ile geçmiş döneme ilişkin, kredi dahil, tüm banka borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a esnafın yeni talep listesi sunduğunu bildirdi.

Listede esnaf ve sanatkarların gelir ve stopaj gibi tüm vergilerden muaf tutulmaları gerektiğini ifade eden Palandöken, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin de geçici olarak devlet tarafından finanse edilmesini istediklerini kaydetti.

Palandöken, tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarla bu kişilerin yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını, borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesini, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi ile bankalara olan tüm borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz."

Palandöken, diğer taleplerini ise şöyle sıraladı:

"- Pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlara yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanmalıdır.

- Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanmalıdır.

- Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmelidir.

- Esnaf ve sanatkarlarla yanlarında çalışanlara yeni tip koronavirüs aşısında öncelik tanınmalıdır.

- Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkan tanınmalıdır.

- Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında kalan esnaf ve sanatkarlara nakdi destek sağlanmalıdır."
Anadolu Ajansı
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