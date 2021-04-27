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'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'

"Burada anahtar konu, kapanma döneminde olabildiğince evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek. Çünkü son dönem vakalara baktığımızda maalesef ev içi bulaşların çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz"-
 27 Nisan 2021 12:55
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'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'

- Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kapanma döneminde olabildiğince evlerde, çekirdek aileyle zaman geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü son dönem vakalara baktığımızda maalesef ev içi bulaşların çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı "tam kapanma" sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İlhan, bu süreçte seyahat kısıtlaması olacağını, otellerde yapılacak rezervasyonların buna dahil edileceğini, yüz yüze eğitime ara verileceğini, tedarik, sağlık, güvenlik ve gıda sektörü dışındaki sektörlerin kapanacağını, kamuda esnek çalışmaya geçileceğini ve kafeler ile restoranların paket servis hizmeti vereceğini hatırlatarak, bu şekilde, vaka sayısı ile ağır hasta ve vefat sayılarının azalmasının amaçlandığını belirtti.

Vaka artış hızında geçen hafta bir azalma eğilimi olduğuna işaret eden İlhan, "Vaka artış hızındaki azalma, doğal olarak birkaç gün sonra vakalarda azalmaya da sebep oldu. Umut ediyoruz, biraz daha ilerleyen günlerde ağır hasta ve vefat sayısına da yansıyacak. Hepimiz görüyoruz iyileşen hasta sayısı da artıyor." dedi.

İlhan, ağır hasta ile vefat sayısının ise hemen değişmediğini, çünkü kişinin bir anda ağır hasta tanısı almadığını veya hemen hayatını kaybetmediğini belirterek, "İnşallah vakaların 30 binli rakamlara gelmesiyle, bir süre sonra ağır hastalar da daha aşağı doğru yönelecek ve vefat sayısı da azalacaktır. Süreçten tam da beklentimiz bu şekilde." diye konuştu.

- "Umutlu olmalıyız fakat mücadeleyi bırakmamalıyız"

Öte yandan, 20 milyondan fazla vatandaşın aşılandığını, bunların 10 milyon kadarının ikinci dozu olduğunu aktaran İlhan, Türkiye'nin aşılama hedefinde yaklaşık 60 milyon vatandaşın yer aldığını, eğer aşılamada bir tedarik sıkıntısı olmazsa ilerleyen günlerde salgınla mücadelede daha iyi bir noktaya gelinebileceğini vurguladı. İlhan, şöyle devam etti:

"Haziran ayı içerisine geldiğimizde eğer 40 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması söz konusu olursa ve aynı zamanda güz dönemine geldiğimizde 20 yaş üzeri gençlerimizin de aşılanması söz konusu olursa, sonbahar dönemine daha iyi koşullarda girebileceğimizi söylemek mümkün. Umutlu olmalıyız fakat mücadeleyi bırakmamalıyız. Bu, oldukça önemli. Bir kısım vatandaşlarımız kapatmadan sonra hemen mayısın sonunda günlük hayatımıza geri döneceğiz, tekrar eskisi gibi yaşayacağız diye düşünüyorlar ama böyle bir sürece gelmek için daha zamana ihtiyacımız var."

İlhan, şu dönemde vatandaşların kurallara uyarak, sırası geldiğinde aşısını olarak ve kapatma döneminde olabildiğince evlerinde çekirdek ailesiyle zaman geçirerek sürece uyum sağlamasının yapması gereken en doğru şey olduğunun altını çizdi.

- "Burada anahtar konu, evlerimizde çekirdek aileyle zaman geçirmek"

Geçmiş dönemde vatandaşların hafta sonu evlerde bir araya geldiğini, bu süreçte bunun yapılmaması gerektiğini vurgulayan İlhan, şöyle devam etti:

"Burada anahtar konu, kapanma döneminde olabildiğince evlerimizde, ev halkıyla, çekirdek aileyle zaman geçirmek. Çünkü son dönem vakalara baktığımızda maalesef, ev içi bulaşların çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz. İnsanlar şöyle yapıyor, cuma günü akşam ailecek bir araya geliyor, annesine, kuzenlerine gidiyor, onları misafir ediyor veya arkadaşlarıyla zaman geçiriyor, pazartesi sabaha kadar bir arada oluyordu. Kapalı ortam zaten koronavirüs bulaşını artırıyor, mutant virüs de söz konusu, dolayısıyla mutant virüsle kapalı ortam birleşince, eskisinde bulaş riski 1 ise şimdi 1,5, 2 kat artıyor. Böylece hafta başından itibaren vaka sayısında artış söz konusu oluyordu. Bu nedenle, bu kadar fedakarlık söz konusuyken, devlet bu kadar önlem almışken, tüm vatandaşlarımız bu denli fedakar davranacakken, hepimizin bir kere mutlaka evimizde zaman geçirmesi gerekiyor."

- "Bu sürece tamamen uymamız gerekiyor"

Öte yandan vatandaşlara toplu taşıma araçlarını olabildiğince az kullanmalarını, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riayet etmelerini tavsiye eden İlhan, bunun sürecin çok iyi geçmesini sağlayacağını söyledi. İlhan, şunları kaydetti:

"Bakın göreceğiz önümüzdeki dönem içerisinde inşallah bayrama kadar vakalarımızın çok daha aşağı doğru yöneldiğine şahit olacağız ama bu, tamamen aslında vatandaşlarımızın kurallara yüksek uyumuna bağlı. Çünkü devlet gereken önlemleri alıyor, her türlü kapatmayı yapıyor, vatandaşların kapatma döneminde zaruri ihtiyaçlarını karşılanması için de çeşitli önlemler alıyor. Bizim de bu sürece tamamen uymamız gerekiyor."

Ayrıca, 65 yaş üzeri vatandaşların 4'te birinin hala aşı olmadığına ve halihazırda hastanede yatan ve vefat eden kişiler arasında 65 yaş üstü vatandaşların olduğuna dikkati çeken İlhan, oysa 1 Ocak ile 1 Nisan arasında 65 yaş üstü vatandaşların vakalar içerisindeki yeri karşılaştırıldığında, vatandaşlarda yarı yarıya azalma söz konusu olduğunu söyledi.

İlhan, aşı bu kadar etkiliyken büyükleri de korumak gerektiğini vurgulayarak, "Bugünden tezi yok, sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşlarımız varsa onların da bir an önce randevu alarak istedikleri doğrultuda, biliyorsunuz kullandığımız iki aşımız var, onları olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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