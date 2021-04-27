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Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında annesi tarafından ölü bulundu.
|27 Nisan 2021 12:59
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Cumhuriyet Mahallesi 7516 Sokak'ta bir apartmanın birinci katında oturan Ayşe Acar, çocuğunun yatağında hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 2 yaşındaki Ömer Sadık Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük Ömer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
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