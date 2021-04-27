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Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında annesi tarafından ölü bulundu.
 27 Nisan 2021 12:59
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Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi 7516 Sokak'ta bir apartmanın birinci katında oturan Ayşe Acar, çocuğunun yatağında hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 2 yaşındaki Ömer Sadık Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük Ömer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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