1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tekniker eşini başından vuran polise 75 yıl hapis istendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde anestezi teknikeri eşi Sevginur Aktaş'ı (22) tabanca ile başından vurup ağır yaraladıktan sonra intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş'ın (27), olaydan önce eşine cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Aktaş hakkında, 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 27 Nisan 2021 13:16
+Aa- Yazdır
Tekniker eşini başından vuran polise 75 yıl hapis istendi

Keçiören ve Eğitim Araştırrma Hastanesinde anestezi teknikeri olan Sevginur ile polis eşi Müslüm Aktaş'ın evinde, geçen yıl 13 Eylül'de silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. Ekipler, Sevginur Aktaş'ı silahla başından vurularak yaralanmış halde buldu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımda yaklaşık 2 ay süren yaşam savaşını kazandı. Sevginur Aktaş, servise alındıktan sonra polise verdiği ilk ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu ileri sürdü. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen, görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.

İNTİHAR İDDİASI GERÇEKLİKLE BAĞDAŞMIYOR

Tutuklu polis memuru Müslüm Aktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. iddianamede, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün raporuna yer verildi. İddianamede, Sevginur'un ifadesinin kriminal raporu ve hekim raporu ile uyumlu olması karşısında şüpheli Müslüm'ün eşinin kendisini silahla vurduğuna dair beyanının maddi gerçeklikle bağdaşmadığı belirtildi.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP, ATEŞ ETMİŞ

İddianamede, "Olay günü taraflar arasında devam eden tartışma sonrasında şüpheli Müslüm'ün Sevginur'u ikametten ayrılmasını zorla engelleyerek yatak odasına götürdüğü ve burada rızası olmaksızın nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu durum üzerine Sevginur'un ikametten tekrar ayrılmak istediği, yine Müslüm'ün zor kullanarak yatak odasına götürerek silah ile 'seni vururum, öldürürüm' şeklinde tehditte bulunmak suretiyle mağdur müşteki Sevginur'a ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmeye teşebbüs eyleminde bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşıldı" denildi.

İddianamede Müslüm Aktaş hakkında, 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'75 YILA KADAR CEZA İSTENİYOR'

Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, iddia ettikleri suçların tamamından dava açıldığını belirterek, "Müvekkilim ölmediği için 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan açıldı ve ortalama cezası 20 yıl. Bu teşebbüsten önce cinsel istismarda bulunduğu için bundan dolayı da bir dava açıldı. Burada en alt sınırı 12 yıldır, 30 yıla kadar yolu vardır. Hürriyeti tahdit suçu var; savcılık makamı onu da nitelikli halinden açtı, cezası da ortalama 21 yıl. Eşe karşı basit yaralama suçu var, 4,5 yıl da oradan toplamda 57,5 yıl civarında en az miktarda bir ceza istemi var. Ama biz mahkemenin de ciddi bir ceza vereceğini düşünüyoruz. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre istenen ceza miktarına bakıldığı zaman 57,5 yılla 75 yıl arasında ceza isteniyor. İlk etapta bu olaydan sonra müvekkilimin öleceğini düşündüğü için sanık sürekli olarak intihar süsü vermeye çalıştı, 'intihar' dedi; ama biz intihar olmadığını ispat etmeye çalıştık. Gelinen noktada intihar olmadığı düşünüldüğü için zaten savcılık makamı tarafından bu kadar yüksek cezalarla dava açıldı" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
26 Nisan 2021 21:39		 Thodex soruşturmasında gözaltındaki 62 kişi serbest bırakıldı
26 Nisan 2021 21:20
Eşini av tüfeğiyle öldüren Melek İpek'e tahliye
26 Nisan 2021 20:25		 Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuğun 4 yıla kadar hapsi istendi
26 Nisan 2021 19:25
Vebitcoin soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
26 Nisan 2021 18:18		 Faruk Fatih Özer'in eski çalışanı: Dayı diye bilinen polisi yanından ayırmıyordu
26 Nisan 2021 17:21
Thodex'in yöneticisi Özer için iki özel ekip Arnavutluk ve Kosova'da
26 Nisan 2021 13:56		 Ankara'da iğrenç olay! DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi
25 Nisan 2021 21:46
Vebitcoin vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı
25 Nisan 2021 14:38		 Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı
25 Nisan 2021 12:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - Araştırma: Korona önlemleri çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor13:29 - CHP'li Kaya: Öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisi araştırılsın13:21 - Tam kapanmanın sonuçları 14 gün sonra görülecek13:16 - Tekniker eşini başından vuran polise 75 yıl hapis istendi13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:04 - Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketine operasyon: 6 gözaltı
12:59 - 'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi12:59 - Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - 'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'12:51 - TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu12:50 - 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi
12:46 - Hamile kadın aynı anda koronavirüse ve domuz gribine yakalandı12:42 - Mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi12:32 - Türk-İş'ten '1 Mayıs' bildirisi12:30 - PKK propagandası yapan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası12:27 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
12:18 - Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıcı 1
artık yoruldum 1
denizi geçip çayda boğulmak 1
kafkaesk 1
ezberlediğimiz en saçma şeyler 3
mide gurultusu 5
tüfek,mikrop ve çelik 1
sır 2
dolar 2
tamirat 2
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam