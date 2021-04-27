Öğretim üyesi koronavirüse yenik düştü
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Danacı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|27 Nisan 2021 13:36
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