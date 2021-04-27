1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı öğretim görevlisi Burak İşçimen, TBMM Genel Sekreterliği bünyesine danışman olarak atandı.
 27 Nisan 2021 13:43
+Aa- Yazdır
Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı

Üniversiteden yapılan açıklamada, atamanın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tensipleriyle gerçekleştiği belirtildi.

İşçimen'in, TBMM'nin sosyal donatılarına ilişkin yenilikçi projeler hayata geçireceği gibi Ankara ile Edirne arasında köprü vazifesi üstleneceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin son yıllarda adeta bir yetenek avcısı gibi çalıştığını bildirdi.

Genç, dinamik ve ortak akla inanan yetkin yönetim ekipleriyle, gerek üniversite gerekse Edirne adına çok önemli projelere imza attıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İşçimen hocamız da bu değerli ailenin bir parçası. Göreve geldiği ilk günden bu yana, kendi ekibiyle birlikte üniversitemize önemli katkılar sunan, enerjisi ve yenilikçi fikirleriyle topluma fayda sağlayan projeler üreten İşçimen, kurumumuzdaki çalışmalarına aynı heyecanla devam ederken, birikimini Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de hizmetine sunacak. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

İşçimen de tüm gayretiyle Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğini belirtti.

TÜ'de hayata geçirilen, üst yönetimin desteği ile başlattıkları değişim çabasının Ankara nezdinde fark edilmiş olmasının gurur verici olduğunu aktaran İşçimen, TBMM Başkanı Şentop ve Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek
27 Nisan 2021 14:10		 HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi
27 Nisan 2021 13:58
YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
27 Nisan 2021 13:46		 'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi
27 Nisan 2021 12:59
Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
27 Nisan 2021 12:15		 İnternet medyası da, kısıtlamada muafiyet listesine alındı
27 Nisan 2021 12:13
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
27 Nisan 2021 10:35		 Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
27 Nisan 2021 08:27
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
27 Nisan 2021 00:15		 Şehirlerarası seyahat izne bağlandı
26 Nisan 2021 19:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Tam kapanma öncesi İstanbul boşalıyor14:54 - Torbalı, yeni başkan adayları belli oldu14:51 - Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor14:41 - Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor14:36 - Kreş öğretmeni, komşusu olan yaşlı kadını bilezikleri için yaktı14:31 - Görevli ekip enfekte oldu, madencilerin test sonuçları gecikti
14:24 - Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi14:15 - Çiftçiler tam kapanma döneminde çalışabilmek için sıraya girdi14:10 - 'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek14:06 - Bu ilde vakalar 10 haftadır artıyor: Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı14:05 - İlk kez açılan programda alan mezunlarına şans verilmeli!14:03 - Kılıçdaroğlu: Tam kapanma ile Erdoğan doğru olanı yaptı
13:58 - Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı13:58 - HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi13:53 - Pegasus'tan yurt içi biletler için değişiklik hakkı13:51 - ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise hapis cezası13:49 - Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
13:48 - Çalışanları da Thodex mağduru çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aqua 2
kutlama yapılan özel günler 3
tapmak 2
kurbi sultan ateşi suzan 1
Iban numarası 2
olabilir 1
kemikleri sayılmak 2
su arıtma cihazı 2
mali müşavir 1
not almak 3
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam