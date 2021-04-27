Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
|27 Nisan 2021 13:43
|+Aa- Yazdır
Üniversiteden yapılan açıklamada, atamanın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tensipleriyle gerçekleştiği belirtildi.
İşçimen'in, TBMM'nin sosyal donatılarına ilişkin yenilikçi projeler hayata geçireceği gibi Ankara ile Edirne arasında köprü vazifesi üstleneceği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin son yıllarda adeta bir yetenek avcısı gibi çalıştığını bildirdi.
Genç, dinamik ve ortak akla inanan yetkin yönetim ekipleriyle, gerek üniversite gerekse Edirne adına çok önemli projelere imza attıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"İşçimen hocamız da bu değerli ailenin bir parçası. Göreve geldiği ilk günden bu yana, kendi ekibiyle birlikte üniversitemize önemli katkılar sunan, enerjisi ve yenilikçi fikirleriyle topluma fayda sağlayan projeler üreten İşçimen, kurumumuzdaki çalışmalarına aynı heyecanla devam ederken, birikimini Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de hizmetine sunacak. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."
İşçimen de tüm gayretiyle Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğini belirtti.
TÜ'de hayata geçirilen, üst yönetimin desteği ile başlattıkları değişim çabasının Ankara nezdinde fark edilmiş olmasının gurur verici olduğunu aktaran İşçimen, TBMM Başkanı Şentop ve Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek
27 Nisan 2021 14:10
|HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi
27 Nisan 2021 13:58
|YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
27 Nisan 2021 13:46
|'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi
27 Nisan 2021 12:59
|Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
27 Nisan 2021 12:15
|İnternet medyası da, kısıtlamada muafiyet listesine alındı
27 Nisan 2021 12:13
|Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
27 Nisan 2021 10:35
|Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
27 Nisan 2021 08:27
|İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
27 Nisan 2021 00:15
|Şehirlerarası seyahat izne bağlandı
26 Nisan 2021 19:58