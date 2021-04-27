YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ertelendiğini bildirdi.
|27 Nisan 2021 13:46
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ertelenen yarışmalara ilişkin yeni takvimin duyurulacağı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"3 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine ilişkin Yarışma İlanı kapsamında 21 Nisan 2021'de Bakanlığımız internet adresinde 30 Nisan 2021'den itibaren yapılacağı duyurulan YEKA GES-3 Yarışmaları 27 Nisan 2021 tarihli ve 7576 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği ertelenmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek
27 Nisan 2021 14:10
|HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi
27 Nisan 2021 13:58
|Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
27 Nisan 2021 13:43
|'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi
27 Nisan 2021 12:59
|Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
27 Nisan 2021 12:15
|İnternet medyası da, kısıtlamada muafiyet listesine alındı
27 Nisan 2021 12:13
|Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
27 Nisan 2021 10:35
|Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
27 Nisan 2021 08:27
|İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
27 Nisan 2021 00:15
|Şehirlerarası seyahat izne bağlandı
26 Nisan 2021 19:58