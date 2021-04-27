1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışanları da Thodex mağduru çıktı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 şüphelinin verdiği ifadelerin detayları belli oldu.
 27 Nisan 2021 13:48
+Aa- Yazdır
Çalışanları da Thodex mağduru çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'nda serbest bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden 6'sının Sulh Ceza Hakimliğinde verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Şüpheli K.D. ifadesinde, şirkette insan kaynakları bölümünde çalıştığını belirterek, sistemin bir süre bakıma alınması ya da kullanıcıların işlemine kapatılmasının, yazılım departmanının kontrolünde olduğunu kaydetti.

Kendisinin, daha önce şirketin işleri ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaşmadığını anlatan K.D, "Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkışına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Şuan sisteme erişim sağlanıp sağlanamadığına ilişkin bilgim yoktur. Örgüt yöneticisi değilim. İşin detayını ve prosedürünü bilmiyorum. Bilmediğim bir konu hakkında başkalarını dolandırmam mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

- "Şirkette çağrı merkezi desteği yoktu"

Şüpheli E.Ş ise, söz konusu şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olduğunu ancak 6 Nisan'da istifa ettiğini ifade ederek, "Benim şirketin işleyişi ve faaliyeti konusu ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Şirketin coin borsasında, daha düşük değerde coin sattığına ilişkin de bir bilgi sahibi değilim." ifadelerini kullandı.

Şirket sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkışı ile ilgili bir alakası olmadığını savunan şüpheli E. Ş, "Çalıştığım süre içerisinde şüpheli bir işleme rastlamadım. Şirkette çağrı merkezi desteği yoktu. Müşteriler mail göndererek bilgi almaya çalışıyorlardı. Müşterilere oyalama ya da yanlış bilgi verme gibi bir durum olmadı. Herhangi bir örgüte üye değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Thodex isimli şirkette sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını söyleyen şüpheli S. Ş. de, görev tanımının, tarafına iletilen sosyal medya ile ilgili konuları paylaşmak olduğunu savunarak, kendisinin de şirkette hesabının bulunduğunu, fakat içerisinde 50 lirasının bile olmadığını, bu nedenle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini kaydetti.

Diğer şüpheli T.K.T ise, 2019 yılından itibaren bu şirkette iş geliştirme uzmanı olarak çalıştığını belirterek, görevinin sektör analizi olduğunu, rakip şirketlerin takibini yaparak bu hususta neler yapabileceğini konusunda rapor hazırlayarak Faruk Fatih Özer'e sunduğunu, şirketin faaliyetlerinin teknik kısmı ile ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdü.

- "Benim de bu şirkette 15 bin liram vardı. Ben de mağdurum."

Üniversite öğrencisi olduğunu aktaran şüpheli A. M. K de, söz konusu şirkette müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalıştığını, müşterilerden gelen mailleri değerlendirip gerek olduğunda teknik kısma aktarılmasını sağladığını anlattı.

Şirkette 15 bin liralık kripto para hesabının olduğunu belirten A. M. K, "Ben de mağdurum. Yönetimden bize gelen talimatlara göre biz de müşterilere cevap veriyorduk. Şirket sahibinin yurt dışına çıkışını haberlerden öğrendim. Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştır. Son bir haftadır da kullanıcılar bir alt coini çekemiyorlardı. Şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30'da bize bildirildi. Saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu." ifadesini kullandı.

Şirketin web sitesi duyurularını takip ettiğini aktaran şüpheli F. E, "Müşterilere bir alt coinden 4 milyon dağıtılacağını biz de web sitesinden öğrendik. Bu şekilde bir kampanya yapılmasının asıl sebebinin de müşterilerin üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılmaya çalışılması olduğunu tahmin ediyorum." bilgisini verdi.

- Soruşturmanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, şüpheliler dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar vermişti.

Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kreş öğretmeni, komşusu olan yaşlı kadını bilezikleri için yaktı
27 Nisan 2021 14:36		 Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi
27 Nisan 2021 14:24
Tekniker eşini başından vuran polise 75 yıl hapis istendi
27 Nisan 2021 13:16		 Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
26 Nisan 2021 21:39
Eşini av tüfeğiyle öldüren Melek İpek'e tahliye
26 Nisan 2021 20:25		 Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuğun 4 yıla kadar hapsi istendi
26 Nisan 2021 19:25
Vebitcoin soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
26 Nisan 2021 18:18		 Faruk Fatih Özer'in eski çalışanı: Dayı diye bilinen polisi yanından ayırmıyordu
26 Nisan 2021 17:21
Thodex'in yöneticisi Özer için iki özel ekip Arnavutluk ve Kosova'da
26 Nisan 2021 13:56		 Ankara'da iğrenç olay! DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi
25 Nisan 2021 21:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Tam kapanma öncesi İstanbul boşalıyor14:54 - Torbalı, yeni başkan adayları belli oldu14:51 - Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor14:41 - Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor14:36 - Kreş öğretmeni, komşusu olan yaşlı kadını bilezikleri için yaktı14:31 - Görevli ekip enfekte oldu, madencilerin test sonuçları gecikti
14:24 - Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi14:15 - Çiftçiler tam kapanma döneminde çalışabilmek için sıraya girdi14:10 - 'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek14:06 - Bu ilde vakalar 10 haftadır artıyor: Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı14:05 - İlk kez açılan programda alan mezunlarına şans verilmeli!14:03 - Kılıçdaroğlu: Tam kapanma ile Erdoğan doğru olanı yaptı
13:58 - Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı13:58 - HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi13:53 - Pegasus'tan yurt içi biletler için değişiklik hakkı13:51 - ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise hapis cezası13:49 - Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
13:48 - Çalışanları da Thodex mağduru çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafa açmak 1
muhtar 1
nankör 1
korona göçü 4
not almak 3
hastasıyız 2
formül 1
nomadland 1
Iban numarası 2
kurbi sultan ateşi suzan 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam