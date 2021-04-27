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Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı

Çankırı'da yaşayan ve 7 aylık hamile olan Tuğba Bekel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, bebeği sezaryen ile alınarak kuvöze konuldu.
 27 Nisan 2021 13:49
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Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı

Çankırı'da özel bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Tuğba Bekel, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Tedavi altına alınan 7 aylık hamile öğretmen, durumunun ağırlaşması sonucu Ankara'ya sevk edildi.

Genç öğretmenin durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatına kaybeden Tuğba Bekel, Çankırı'da toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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