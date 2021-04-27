ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
|27 Nisan 2021 13:51
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık S.S. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, S.S'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık S.S, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
FETÖ üyesi olmadığını ileri süren S.S, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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