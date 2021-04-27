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Pegasus'tan yurt içi biletler için değişiklik hakkı

Pegasus Hava Yolları, 27 Nisan'dan önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan tüm yurt içi biletler için yolcularına cezasız değişiklik, açığa alma ve ücretsiz iptal hakkı sunuyor.
 27 Nisan 2021 13:53
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Pegasus'tan yurt içi biletler için değişiklik hakkı

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın uygulanacağı ve zorunlu haller haricinde seyahatlerde kısıtlama uygulanacak 29 Nisan-17 Mayıs'ta, seyahat izin belgesi ve HES kodu ibraz etmeyen yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek.

Kısıtlama süresince seyahat etmek isteyen yolcuların, İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru sistemi üzerinden veya 199'u arayarak seyahat izin belgesi alması ve beraberinde HES kodunu ibraz etmesi gerekiyor.

Pegasus Hava Yolları, 27 Nisan'dan önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan tüm yurt içi biletler için yolcularına cezasız değişiklik, açığa alma ve ücretsiz iptal hakkı sunuyor.
Anadolu Ajansı
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