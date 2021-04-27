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Kılıçdaroğlu: Tam kapanma ile Erdoğan doğru olanı yaptı

Kılıçdaroğlu: 'Doğruya teşekkür etmek de benim görevimdir. Doğrunun her zaman yanında ve arkasındayız. Yanlış olduğu zaman da eleştiririz'
 27 Nisan 2021 14:03
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Kılıçdaroğlu: Tam kapanma ile Erdoğan doğru olanı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihi günler yaşıyor. Her bir vatandaşımızın tek tek sorumluluğu var. Bu ülkede beraber ve birlikte yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin üzerine düşecek hiçbir gölgeyi kabul etmiyoruz. Emperyal güçlerin bakışını, gölge düşürmesini asla kabul etmiyoruz. Vatandaşlara sorumluluk duygusunu hatırlatırken bu ilkelerden yola çıkmak zorundayız" dedi.

CHP'li belediyelerin yardımları

CHP'li belediyelerein ramazan ayında sosyal yardımlarını artıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "20-26 Nisan tarihlerinde 847 bin 164 haneye belediye başkanlarımız ayni yardım yaptılar. 221 bin 508 haneye nakdi yardım yaptılar. Mansur Yavaş, tam kapanmayla beraber özel bir çalışma yaptı ve 18 bin 500 esnafımıza 400 TL nakdi yardım desteği, 13 bin aileye başkent kartları dağıtarak 400 lira destek verdi, 113 bin aileye verilecek destek 45 milyon 200 bin lira" dedi.

"Tam bir ibret tablosu"

İBB ile AK Parti'li ilçe belediyeleri arasındaki Halk Ekmek büfesi krizine değinen Kılıçdaroğlu, "Bizim Cumhuriyet tarihimizde hiç görülmemiş bir sey oldu. Ekmek pahalı olamıyor. İBB'nin ucuz ekmeği var. Ekmek büfesi koyuyor Ümraniye'ye. "Vay efendim burada ucuz ekmek satamazsın" niçin? Sen veremiyorsun, bırak bari o versin. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar. Tam bir ibret tablosu" diye konuştu.

"Doğruya teşekkür etmek de benim görevim"

Bakanlar Kurulu'nun aldığı tam kapanma kararı için, "Doğru mudur, doğrudur" diyen CHP lideri, "Ama kapanma yapmak yeterli mi? Hayır. Dükkanı kapattın. Gündelikçiler var. Nasıl geçinecek bunlar? Şimdi bekliyoruz. Bir sosyal yardımı açıklamasını bekliyoruz. İnsanların hayatı her seyin üstündedir. Ama o insanların beslenmeye ihtiyacı var. Sosyal programı bekliyoruz. Bu süre içinde tüm icra takiplerinin durması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmcilerle görüştükten sonra kısa çalışma ödeneğini süresini de uzattığını ve kendisinin uzun süredir bu konuda çağrı yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Doğruya teşekkür etmek de benim görevimdir. Doğrunun her zaman yanında ve arkasındayız. Yanlış olduğu zaman da eleştiririz" şeklinde konuştu.
Memurlar.Net
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