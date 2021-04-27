1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çiftçiler tam kapanma döneminde çalışabilmek için sıraya girdi

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu.
 27 Nisan 2021 14:15
+Aa- Yazdır
Çiftçiler tam kapanma döneminde çalışabilmek için sıraya girdi

Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Ziraat Odasına gelen çiftçiler, ÇKS belgesi almak için başvuru yaptı.

Çiftçiler oda önünde uzun kuyruklar oluştururken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu.

Çiftçilerden Mehmet Alaca, Adıyaman'da tütün ekim zamanı olduğunu belirterek, gerekli izinleri almak için geldiğini söyledi.

Kemal Yavuz da bağ ve bahçesindeki işleri sürdürmek için kayıt yaptıracağını dile getirdi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, ÇKS'ye kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Ziraat Odası önüne gelen çiftçiler belge almak amacıyla başvuru yaptı.

Polis ekipleri, çiftçileri maske, mesafe kurallarıyla ilgili uyardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Torbalı, yeni başkan adayları belli oldu
27 Nisan 2021 14:54		 Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
27 Nisan 2021 14:41
Görevli ekip enfekte oldu, madencilerin test sonuçları gecikti
27 Nisan 2021 14:31		 Bu ilde vakalar 10 haftadır artıyor: Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı
27 Nisan 2021 14:06
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
26 Nisan 2021 23:56		 Her yer boşaltıldı... Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü
26 Nisan 2021 23:23
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
26 Nisan 2021 22:52		 İki belediye arasında 'çöp konteyneri' krizi
26 Nisan 2021 22:18
Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı
26 Nisan 2021 18:47		 Temaslı olarak kumar oynamaya gitti, baskında ceza yedi
26 Nisan 2021 18:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Tam kapanma öncesi İstanbul boşalıyor14:54 - Torbalı, yeni başkan adayları belli oldu14:51 - Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor14:41 - Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor14:36 - Kreş öğretmeni, komşusu olan yaşlı kadını bilezikleri için yaktı14:31 - Görevli ekip enfekte oldu, madencilerin test sonuçları gecikti
14:24 - Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi14:15 - Çiftçiler tam kapanma döneminde çalışabilmek için sıraya girdi14:10 - 'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek14:06 - Bu ilde vakalar 10 haftadır artıyor: Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı14:05 - İlk kez açılan programda alan mezunlarına şans verilmeli!14:03 - Kılıçdaroğlu: Tam kapanma ile Erdoğan doğru olanı yaptı
13:58 - Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı13:58 - HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi13:53 - Pegasus'tan yurt içi biletler için değişiklik hakkı13:51 - ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise hapis cezası13:49 - Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
13:48 - Çalışanları da Thodex mağduru çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına şiddet uygulamak 1
formül 1
SORGULAMADAN YAŞAMAK 1
joe biden'in 1915 olaylarına soykırım'demesi 8
aqua 2
tilkinin 40 hikayesi var kırkı da tavuk üzerine 3
muhtar 1
artık yoruldum 1
nikah şekeri 1
mide gurultusu 4
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam