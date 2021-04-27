1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tam kapanma öncesi İstanbul boşalıyor

İstanbul Havalimanı ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yoğunluk yaşanıyor.
 27 Nisan 2021 14:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Kararın uygulamaya başlamasından önce İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarında hareketliliğe neden oldu.

İstanbul Havalimanının giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Tam kapanma öncesi İç Hatlar Terminali gidiş ve geliş bölümlerinde de yoğunluk gözleniyor. Alandaki hijyen timleri ve diğer görevliler, sosyal mesafe, maske ve mesafe konularında yolcuları uyarıyor. Havalimanındaki "Family First" bölümünde de ailelere öncelik tanınıyor.

Havalimanının Dış Hatlar bölümü ve pasaport geçiş noktalarında ise fazla yoğunluk yaşanmadığı gözleniyor.

- Otobüs firmaları ek sefer düzenledi

Tam kapanma kararı başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarları da hareketlendirdi. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki yoğunluk nedeniyle bazı firmalar ek sefer düzenledi.

Bilet alan vatandaşlardan Burak Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksi şoförlüğü yaptığını, kararın açıklanmasının hemen ardından otobüs bileti aldığını söyledi.

Bir firmada şoför olarak çalışan Özkan Çağlar ise ek sefer düzenlediklerini, yarın yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pençe-Yıldırım Operasyonu şehidi teğmen son yolculuğuna uğurlandı
27 Nisan 2021 15:09		 Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
27 Nisan 2021 13:58
Pegasus'tan yurt içi biletler için değişiklik hakkı
27 Nisan 2021 13:53		 Öğretim üyesi koronavirüse yenik düştü
27 Nisan 2021 13:36
Tam kapanmanın sonuçları 14 gün sonra görülecek
27 Nisan 2021 13:21		 'Anahtar konu kapanmada evlerimizde, çekirdek aileyle zaman geçirmek'
27 Nisan 2021 12:55
15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi
27 Nisan 2021 12:50		 Hamile kadın aynı anda koronavirüse ve domuz gribine yakalandı
27 Nisan 2021 12:46
THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak
27 Nisan 2021 11:57		 Olası İstanbul depremi için 'ilk 6 saat' planı
27 Nisan 2021 11:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:27 - Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 2 yıldır fark edilmeyen ayrıntı16:21 - 'Arsa avcısı' çetesinin tuzağına 4 kez düşüp, 5 milyon lira kaptırdı16:14 - Gaziantep'ten 'bahis' açıklaması: Futbolcularımız mağdur16:07 - AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan vekil tutuklandı15:58 - CHP'li belediye başkan yardımcısına, eşini tehditten uzaklaştırma kararı15:49 - Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı kadına hapis cezası
15:44 - ÖSYM Başkanlığı'ndan ALES açıklaması15:34 - CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden hakim karşısında15:31 - Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti15:27 - Meslek lisesinden bir ilk: N95 maskesi üreten ilk okul oldular15:23 - Bakan Soylu: Şehirlere giriş çıkışlar ciddi şekilde denetlenecek15:18 - Bill Gates, Trakya'dan arazi almamış!
15:14 - Uzun süre 'mavi' kalan Şırnak yüksek riskli oldu15:09 - Pençe-Yıldırım Operasyonu şehidi teğmen son yolculuğuna uğurlandı15:07 - Halka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor14:59 - Tam kapanma öncesi İstanbul boşalıyor14:54 - Torbalı, yeni başkan adayları belli oldu
14:51 - Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa denizli 1
ezberlediğimiz en saçma şeyler 3
sülün osman 3
Kızılderili soykırımı 1
faş etmek 1
kapasite kullanım oranı 1
vasfiye teyze 1
lafı yapıştırmak 1
ygs 1
kadına şiddet uygulamak 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam