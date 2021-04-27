Bill Gates, Trakya'dan arazi almamış!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı iddia edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bill ve Melinda Gates Vakfı arasında iş birliği yapıldığı ve ortak çalışmalar yürütüldüğü haberleri basına yansımıştı. Bu iddiaları Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Bakanlığa sordu.

Okan Gaytancıoğlu'nun "İş birliği yapıldı mı, yapıldı ise hangi tarihte yapıldı, vakıf ile bakanlık arasında ortak bir çalışma var mı, varsa ne zaman sona erecek?" sorularının yer aldığı önergeye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği yanıt ise şöyle oldu:

SADECE NEZAKET ZİYARETİ OLDU

- Tarım sektörünün de içinde bulunduğu pek çok alanda teknik uzmanlık geliştiren ve farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklık tesis etme gayretinde olan Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcileri Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla 9 Aralık 2018 tarihinde, Bakanlığımıza ziyarette bulunmuştur. Nezaket ziyareti niteliğindeki bahse konu görüşmede, vakfın çalışmaları ile Bakanlığımız faaliyet alanları gündeme gelmiş ve potansiyel iş birliği alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş olup, herhangi bir protokol ya da anlaşma imzalanmamıştır. Vakıf ile varılan herhangi bir iş birliği anlaşması bulunmamaktadır. Bakanlığımız ile önergede bahsi geçen Vakıf arasında ortak çalışma ya da ortak yürütülen bir çalışmamız bulunmamaktadır.