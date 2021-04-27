Bakan Soylu: Şehirlere giriş çıkışlar ciddi şekilde denetlenecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. Bakan Soylu süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu
|27 Nisan 2021 15:23
|+Aa- Yazdır
Türkiye'de salgınla mücadelede ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar geldi. Soylu şunları kaydetti:
-Her şehre giriş ve çıkış ciddi şekilde kontrol altında olacak
- (İzin belgesi) Görev bildirim forumları en geç perşembe sabahı kolluk kuvvetlerimize iletilmiş olacak
-Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler
- (Emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan vekil tutuklandı
27 Nisan 2021 16:07
|Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti
27 Nisan 2021 15:31
|Bill Gates, Trakya'dan arazi almamış!
27 Nisan 2021 15:18
|Kılıçdaroğlu: Tam kapanma ile Erdoğan doğru olanı yaptı
27 Nisan 2021 14:03
|CHP'li Kaya: Öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisi araştırılsın
27 Nisan 2021 13:29
|Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
27 Nisan 2021 11:52
|'27 Nisan, muhtıra geleneğinin sona erdirildiği bir gündür'
27 Nisan 2021 11:20
|'Biden hakikatten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır'
27 Nisan 2021 11:08
|'Soykırım büyük bir iftira, tehcir dahi yok'
27 Nisan 2021 06:50
|Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
27 Nisan 2021 02:52