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Bakan Soylu: Şehirlere giriş çıkışlar ciddi şekilde denetlenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. Bakan Soylu süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu
 27 Nisan 2021 15:23
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Türkiye'de salgınla mücadelede ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar geldi. Soylu şunları kaydetti:

-Her şehre giriş ve çıkış ciddi şekilde kontrol altında olacak

- (İzin belgesi) Görev bildirim forumları en geç perşembe sabahı kolluk kuvvetlerimize iletilmiş olacak

-Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler

- (Emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak
Memurlar.Net
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