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ÖSYM Başkanlığı'ndan ALES açıklaması

ÖSYM Başkanlığı 2021 ALES 1 sınavının 02 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacağını açıkladı
 27 Nisan 2021 15:44
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ÖSYM Başkanlığı'ndan ALES açıklaması

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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