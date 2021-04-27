Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı kadına hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan kadın, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
|27 Nisan 2021 15:49
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İstinafın avukatı bulunmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık H.A. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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