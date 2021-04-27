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CHP'li belediye başkan yardımcısına, eşini tehditten uzaklaştırma kararı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ı tehdit ettiği yönündeki şikayet üzerine uzaklaştırma kararı verildi
|27 Nisan 2021 15:58
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Edinilen bilgiye göre, CHP'li Başkan Yardımcısı Ahmet Elman'ın, iddiaya göre boşanma sürecindeki eşi Hatice Elman, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu yönünde şikayeti üzerine, Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti.
Polis, Başkan Yardımcısı Elman'a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman'ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da emniyet güçlerince geçici süre ile muhafaza altına alındı.
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