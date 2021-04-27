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Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 2 yıldır fark edilmeyen ayrıntı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki sancak sopası bölümü yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı.
 27 Nisan 2021 16:27
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Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı halkın maddi yardımlarıyla tunç ve betondan yapılarak 1928 yılında bugünkü yerine yerleştirildi. İstanbul'un simgelerinden birisi olan Atatürk ve silah arkadaşlarının yer aldığı, milli mücadele ve Türkiye'nin modern yüzünü simgeleyen heykelde ayrıca 2 sancaktar bulunuyor.

Birinin elindeki sancağın sopası iddiaya göre 2019'da ortadan kayboldu. Heykele yakından bakılınca sancaktarın elinde kayıp sopanın bulunması gerekirken boşluk olduğu görülüyor. Eski ve yeni çekilen fotoğraflar da farkı açıkça ortaya koyuyor.

"45 SANDIK İÇERİSİNDE İTALYA'DAN İSTANBUL'A GETİRİLDİ"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Furkan Kaya, "Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yapma görevi Atatürk'ün büstünü ve at üstünde tunç heykelini yapan dönemin en önemli heykeltıraşlarından Pietro Kanonika'ya verilmiştir. Anıt ve çevre düzeni ise sonraki dönemde birinci ulusal mimarlık akımının önemli temsilcilerinden olan Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır. Halkın maddi yardımlarıyla yapılan bu önemli anıt, 2.5 yıl içerisinde taş ve bronz kullanılarak yapılmış, 45 sandık içerisinde İtalya'dan İstanbul'a gemiyle getirilmiştir. Yaklaşık 84 ton ağırlığında olan anıt, 23 günde monte edildikten sonra dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp tarafından 8 Ağustos 1928 tarihinde açılmıştır.

Anıtın kuzey yüzüne bakıldığında milli mücadeleyi, güney yüzüne bakıldığında ise Türkiye'nin modern çehresini yansıttığı görülmektedir. Türkiye'nin modern çehresini yansıtan tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen sağında İsmet İnönü, solunda Fevzi Çakmak, arkasında ise Türk milletiyle beraber milli mücadele de Türkiye'nin yanında yer alan Sovyetler Birliği'nin iki önemli generalinin yer aldığı görülmektedir. İki Sovyet generalinin anıtta yer alması Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı'nda destek ve yardımları vesilesiyle Sovyetler Birliği'ne göstermiş olduğu önemli bir vefa örneğiydi" dedi.

"CUMHURİYET ÇEHRESİNİ YANSITAN EN ÖNEMLİ ANITLARDAN BİRİDİR"

"Anıtta bir başka dikkat çeken figür ise iki tarafta adeta misak-ı milli sınırlarının daimi bekçisi olduğu ifade edilen ellerinde Türk bayrağı ve sancağı ile nöbet bekleyen iki Mehmetçik figürüdür" diyen Kaya, "Anıtın, İstanbul tarihinden bu güne kadar gelen diğer önemli anıtlar kadar manevi değeri yüksektir. Çünkü Türk Milleti'nin milli mücadelesini ve aynı zamanda da modern Cumhuriyet çehresini yansıtan en önemli anıtlardan biridir. Bu tip manevi değeri yüksek anıtların gelecek nesillere eksiksiz ve orijinal bir şekilde aktarılabilmesi hususunda bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü bir milletin tarihi sahip olduğu anıtlar, değerler ve tarihi figürlerle ölçülmektedir. Bize de bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir" diye konuştu.

FOTOĞRAF ÇEKENLER FARK ETMİYOR

Anıtın bulunduğu Taksim Meydanı'ndan her gün binlerce insan geçiyor. Ancak anıtın fotoğrafını çekenler bile direğin olmadığını fark etmiyor. Cep telefonu ile anıtın fotoğraflarını çeken Emrullah Balkı, "Hiç fark etmedim, sancak direği yok. Çok kez buradan geçip gidiyorum daha önce fark etmedim, çalınmış olabilir" dedi. Beyoğlu'nda yaşayan Mehmet Burak ise, "Hiç fark etmedim. Geçen de geldim var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Ben Sadri Alışık Sokak'ta oturuyorum Beyoğlu'nda geliyorum buraya arası yaşlı olduğum için hava alıyorum. Her zaman buradayım vallahi fark etmedim" diye konuştu.

BAKIM ONARIMI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, anıtın tadilat ve bakımının kendilerine ait olduğunu belirterek, kayıp bölüm ile ilgili yapılacak incelemenin ardından bilgi verileceğini kaydettiler.
DHA
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