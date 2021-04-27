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Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Fatih Özer yakalanamadı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i yakalamak için Arnavutluk ve Türk ekiplerin Tiran'da yürüttüğü operasyon sürüyor. Tiran'da Özer'e yardımcı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
|27 Nisan 2021 16:42
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20 Nisan tarihinde, Arnavutluk'a kaçan kripto borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Türkiye'den giden özel ekibinin de katıldığı operasyonda Özer'i havalimanında karşılayan ve saklanmasına yardımcı olan şüpheli ve eşi yapılan operasyonda yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınmalarının ardından Tiran Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Arnavutluk ve Türk güvenlik birimlerinin Faruk Fatih Özer'in yerini saptama çalışmaları ise devam ediyor.
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