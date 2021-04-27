1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Fatih Özer yakalanamadı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i yakalamak için Arnavutluk ve Türk ekiplerin Tiran'da yürüttüğü operasyon sürüyor. Tiran'da Özer'e yardımcı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
 27 Nisan 2021 16:42
+Aa- Yazdır
Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Fatih Özer yakalanamadı

20 Nisan tarihinde, Arnavutluk'a kaçan kripto borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'den giden özel ekibinin de katıldığı operasyonda Özer'i havalimanında karşılayan ve saklanmasına yardımcı olan şüpheli ve eşi yapılan operasyonda yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınmalarının ardından Tiran Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Arnavutluk ve Türk güvenlik birimlerinin Faruk Fatih Özer'in yerini saptama çalışmaları ise devam ediyor.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
9 yaşındaki çocuğu oyun oynarken boynuna dolanan ip öldürdü
27 Nisan 2021 17:25		 'Arsa avcısı' çetesinin tuzağına 4 kez düşüp, 5 milyon lira kaptırdı
27 Nisan 2021 16:21
CHP'li belediye başkan yardımcısına, eşini tehditten uzaklaştırma kararı
27 Nisan 2021 15:58		 CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden hakim karşısında
27 Nisan 2021 15:34
Hayyam Garipoğlu'nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı
27 Nisan 2021 13:04		 Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
27 Nisan 2021 12:59
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar yatırmış olan var
27 Nisan 2021 11:50		 Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
27 Nisan 2021 11:45
Osmaniye'de sulama kanalında kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu
27 Nisan 2021 11:31		 Kendisine yardım eden polise tokat attı
27 Nisan 2021 11:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklık 10 derece kadar artacak17:43 - Çöpte Atatürk posteri bulunması soruşturmasında okul müdürü görevden uzaklaştırıldı17:39 - Dolar günü 10 kuruş düşüşle tamamladı17:31 - Gram altın 470 TL'nin altına geriledi17:28 - Bankalarda online müşteri kabul dönemi17:25 - 9 yaşındaki çocuğu oyun oynarken boynuna dolanan ip öldürdü
17:17 - TBMM'de tansiyon yükseldi17:12 - Sağlık Müdürlüğünden, hastaneye battaniyeyle taşınarak götürülen kişiyle ilgili açıklama17:05 - TBMM'den Biden'ın 'soykırım' açıklamasına ortak bildiri17:02 - Torbalı'nın yeni başkanı CHP'nin adayı Mithat Tekin oldu17:01 - Cumhurbaşkanlığından, personel mevzuatı görüş taleplerine dair açıklama16:52 - AK Parti MKYK toplandı
16:49 - Tam kapanma öncesi Eminönü'ne akın ettiler16:42 - Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Fatih Özer yakalanamadı16:35 - Bu ilde vakalar 10 haftadır artıyor16:27 - Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 2 yıldır fark edilmeyen ayrıntı16:21 - 'Arsa avcısı' çetesinin tuzağına 4 kez düşüp, 5 milyon lira kaptırdı
16:14 - Gaziantep'ten 'bahis' açıklaması: Futbolcularımız mağdur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aktif kömür 1
son aşı açıklaması 1
kompozit 1
kuşa dönmek 6
sevgi 1
Yeminlen bezdim 1
kadına şiddet uygulamak 1
iki hayvan ismi içeren hayvanlar 5
dolar 2
not almak 3
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam