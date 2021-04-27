Cumhurbaşkanlığından, personel mevzuatı görüş taleplerine dair açıklama
|27 Nisan 2021 17:01
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından tüm kurumlara gönderilen yazıda, görüş taleplerinin hangi usulle Cumhurbaşkanlığına iletilmesi gerektiğine dair açıklamalar yer aldı.
Buna göre;
1- Bakanlıklar ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları, bakan yardımcısı imzasıyla,
2- Belediyeler ve il özel idareleri, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcısı imzasıyla,
3- Üniversiteler YÖK Başkanvekilinin imzasıyla,
Cumhurbaşkanlığından görüş talebinde bulunabilecektir.
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