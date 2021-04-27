TBMM'de tansiyon yükseldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tansiyon yükseldi
|27 Nisan 2021 17:17
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TBMM Genel Kurulu'nda Grup Başkan Vekilleri konuşmaları sırasında tansiyon yükseldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP ve CHP grubu ile tartıştı. Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, söz alarak Akbaşoğlu'na cevap verdi. Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmesi üzerine tansiyon yükseldi. Özkoç ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkan Vekili Haydar Akar oturuma ara verdi.
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