Bankalarda online müşteri kabul dönemi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu.
|27 Nisan 2021 17:28
|+Aa- Yazdır
TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.
Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.
Açıklamada, uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabileceği aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çöpte Atatürk posteri bulunması soruşturmasında okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
27 Nisan 2021 17:43
|Cumhurbaşkanlığından, personel mevzuatı görüş taleplerine dair açıklama
27 Nisan 2021 17:01
|'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek
27 Nisan 2021 14:10
|HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi
27 Nisan 2021 13:58
|YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
27 Nisan 2021 13:46
|Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
27 Nisan 2021 13:43
|'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi
27 Nisan 2021 12:59
|Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
27 Nisan 2021 12:15
|İnternet medyası da, kısıtlamada muafiyet listesine alındı
27 Nisan 2021 12:13
|Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
27 Nisan 2021 10:35