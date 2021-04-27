1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çöpte Atatürk posteri bulunması soruşturmasında okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Denizli'de bir ilkokulun yakınında çöpte bulunan Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosuyla ilgili soruşturma kapsamında okulun müdürünün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi
 27 Nisan 2021 17:43
+Aa- Yazdır
Çöpte Atatürk posteri bulunması soruşturmasında okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, basında bir ilkokul yakınındaki çöpe Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun atılmış olduğuna dair haberler yer aldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli basın yayın organlarında Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu yakınında Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun çöpe atılması ile ilgili çıkan haberlere istinaden okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bankalarda online müşteri kabul dönemi
27 Nisan 2021 17:28		 Cumhurbaşkanlığından, personel mevzuatı görüş taleplerine dair açıklama
27 Nisan 2021 17:01
'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek
27 Nisan 2021 14:10		 HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi
27 Nisan 2021 13:58
YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
27 Nisan 2021 13:46		 Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
27 Nisan 2021 13:43
'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi
27 Nisan 2021 12:59		 Adıyaman'da 55 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
27 Nisan 2021 12:15
İnternet medyası da, kısıtlamada muafiyet listesine alındı
27 Nisan 2021 12:13		 Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
27 Nisan 2021 10:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklık 10 derece kadar artacak17:43 - Çöpte Atatürk posteri bulunması soruşturmasında okul müdürü görevden uzaklaştırıldı17:39 - Dolar günü 10 kuruş düşüşle tamamladı17:31 - Gram altın 470 TL'nin altına geriledi17:28 - Bankalarda online müşteri kabul dönemi17:25 - 9 yaşındaki çocuğu oyun oynarken boynuna dolanan ip öldürdü
17:17 - TBMM'de tansiyon yükseldi17:12 - Sağlık Müdürlüğünden, hastaneye battaniyeyle taşınarak götürülen kişiyle ilgili açıklama17:05 - TBMM'den Biden'ın 'soykırım' açıklamasına ortak bildiri17:02 - Torbalı'nın yeni başkanı CHP'nin adayı Mithat Tekin oldu17:01 - Cumhurbaşkanlığından, personel mevzuatı görüş taleplerine dair açıklama16:52 - AK Parti MKYK toplandı
16:49 - Tam kapanma öncesi Eminönü'ne akın ettiler16:42 - Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Fatih Özer yakalanamadı16:35 - Bu ilde vakalar 10 haftadır artıyor16:27 - Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 2 yıldır fark edilmeyen ayrıntı16:21 - 'Arsa avcısı' çetesinin tuzağına 4 kez düşüp, 5 milyon lira kaptırdı
16:14 - Gaziantep'ten 'bahis' açıklaması: Futbolcularımız mağdur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kutlama yapılan özel günler 3
aqua 2
olsun 1
lüks 2
kafa açmak 1
ateş püskürmek 1
nomadland 1
faş etmek 1
kompozit 1
zoom fatigue 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam