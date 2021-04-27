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Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklık 10 derece kadar artacak

Türkiye yarından itibaren Cezayir sıcakları ve çöl tozunun etkisine girecek. Hava sıcaklığı 10 dereceye kadar artacak. Sıcaklık artışı ile beraber toz taşınımı da bekleniyor
 27 Nisan 2021 17:55
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Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklık 10 derece kadar artacak

Yarından itibaren Türkiye, Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hafta başına kadar sıcaklıklarda kademeli olarak artış gerçekleşeceğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların hafta sonuna kadar 8-10 derece mevsim normalleri üzerinde seyretmesini beklediklerini söyledi.

Rüzgarlar çöl tozunu da taşıyacak

Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar, sıcaklığı artırmakla kalmayacak, çöl tozunu da taşıyacak.

Özdemirci, rüzgarla birlikte gelecek olan toz taşınımının da yarın akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'de hafif şiddette gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Çöl tozu, akciğer rahatsızlığı olanlar için risk yaratabilir

İçinde birçok elementi barındıran çöl tozu, akciğer rahatsızlığı ve astım sorunu yaşayanlar için riskli durumlar yaratabilir.

Konu hakkında uyarıda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilay Başay, iki buçuk mikrondan küçük tozların akciğerlerde, hava yollarında en uç noktalara kadar girebileceğini, orada hasara neden olarak özellikle astım, bronşit hastaları için son derece zararlı olabileceğini söyledi.

Uzmanlar çöl tozu nedeniyle evleri havalandırırken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
TRT
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