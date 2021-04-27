Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklık 10 derece kadar artacak

BAKAN SOYLU: KAMU PERSONELİ İÇİN GÖREV BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI GETİRİLECEK İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle video konferans toplantısı yaptı. Bakan Soylu "kamu personeli evinden çalışıyor, yüzde 50'ye kadar kamu personelinin çalışması yöneticileri tarafından değerlendirilecek. Evden çalışanlar, kamu personeli olması halinde evden çalıştığı için vatandaşlarımızın diğer bölümü nasıl kısıtlamalara, tam kapanma kurallarına uyuyorsa onlar da uyacaklar. Peki bu konuda bizim bir adımımız var mı? Elbette var. O da yarın akşam itibarıyla en geç perşembe sabah itibarıyla sizlere ulaştırılacak. Burada bir 'Görev Bildirim Formu' olacak. Bu bildirim formunu, kolluk güçlerimiz sorduğu zaman gösterecekler, kartını gösterecekler ve devam edecekler. Bu sorumluluk da oradaki amirlerinin." dedi.