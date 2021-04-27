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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'tam kapanma' açıklaması

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, tam kapanma kararı ile birlikte kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının kapatıldığını belirterek, "Çocuğu olup da bir başına yaşayan veya karı-koca sağlık çalışanları ne yapacak? Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere siyasi iradeyi, tam kapanma süreci başlamadan önce kararlarını tekrar gözden geçirmeye davet ediyoruz" dedi.
 27 Nisan 2021 18:12
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'tam kapanma' açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlamasında alınan yeni kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Durmuş, sağlık çalışanlarının, 17 günlük tam kapanma sürecinde hayal kırıklığına uğradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beklentileri, geçmiş tecrübelerin dikkate alınarak, yüklerinin hafiflemesi, gözlerinin arkada kalmamasıydı. Kreş ve okul öncesi eğitim kurumları kapatıldı. Çocuğu olup da bir başına yaşayan veyahut karı-koca sağlık çalışanları ne yapacak? Bakanlığa düşen, bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek, sorunlarını çözmek, önlerini açmak ve motivasyonlarını artırmaktır. Ücretlerinde her hangi bir iyileştirme yapmadan, salgınla mücadelelerini takdir noktasında her hangi bir ilave ödeme sunmadan, dahası ek ödeme sistemindeki mevcut haksızlıklar orta yerde dururken, sağlık çalışanlarının gücünü bir de bu hesapsız uygulamalarla test etmeye kalkmanın izahı olamaz. Siyasi irade tavrını ve tercihini, sorun üretmek yerine, çözüm ortaya koymaktan yana kullanmalıdır. Böyle yapıldığı takdirde sağlık çalışanlarının çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığı inancındayız. Küçük çocuğu ya da bakıma muhtaç yakını bulunan sağlık çalışanlarına, bu sürece özel bakıcı desteği sunulması ve bu durumdaki emekçilerin esnek çalışma hakkından yararlandırılmaları, çözüm yolunda atılabilecek adımlardan biri olabilir. Sağlık-Sen olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere siyasi iradeyi, tam kapanma süreci başlamadan önce kararlarını tekrar gözden geçirmeye davet ediyoruz. Aksi bir yaklaşım, sağlık çalışanlarının yükünü artırıp, moral ve motivasyonunu sarsacaktır ki bu durumun salgınla mücadeleye olumsuz etki edeceği açıktır."
DHA
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