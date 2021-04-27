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Yargıtay'daki 'Selam Tevhid' kumpası davasında sona gelindi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla 55 eski hakim ve savcıyı yargılayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki kararı 30 Haziran'da açıklayacak
 27 Nisan 2021 18:15
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Yargıtay'daki 'Selam Tevhid' kumpası davasında sona gelindi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski hakim Menekşe Uyar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Mehmet Öztunç, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için eski hakim Uyar'a söz verdi. Menekşe Uyar, suçlamaları kabul etmedi.

Selam Tevhid ve 25 Aralık kumpaslarında çok sayıda kişi hakkında dinleme kararı veren Uyar, kararları yürütülen soruşturmaların kötü niyetli olduğunu bilmeden aldığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütle bağlantısını da ortaya koyan somut delil bulunmadığını öne süren Uyar, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını savundu.

Uyar'ın savunmasıyla tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları tamamlandı. Bunun üzerine mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Sadrettin Sarıkaya, Süleyman Karaçöl, Mehmet Ali Uysal, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Adnan Çimen'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 30 Haziran'a bıraktı.

Mahkeme heyeti, ayrıca karar duruşmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sanık sayısı dikkate alınarak Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
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