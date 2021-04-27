Başsavcılık, Genelkurmay çatı davasında verilen cezaları az buldu
|27 Nisan 2021 18:25
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Genelkurmay çatı davasında karar 20 Haziran 2019'da açıklanmıştı.
Mahkeme eski Orgeneral Akın Öztürk ile birlikte 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş ise 137 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.
Mahkeme 163 sanığı müebbete mahkum ederken, 30 sanığın beraatını, FETÖ elebaşıyla birlikte 13 sanığın ise dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.
Başsavcılık sanıklara verilen cezaları az buldu
Başsavcılık dosya ile ilgili tebliğnamesini hazırlayıp Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi.
Verilen cezaların onanmasını isteyen Başsavcılık, bazı sanıklara eksik ceza verildiğine işaret etti. Yönetici konumundaki sanıkların Türkiye genelindeki tüm eylemlerden sorumlu tutulmasını istedi. Ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da ceza verilmesi gerektiğini belirtti.
Levent Türkkan'a 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan da hüküm talebi
Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in odasına dinleme cihazı yerleştiren Levent Türkkan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan da hüküm kurulmasını istedi. Türkkan davada bu suçtan beraat etmişti.
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