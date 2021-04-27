AK Parti'den Biden'a tepki: Normalleşme çalışmalarını sabote etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır annelerimizin eylemi sürüyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kaçırılan 83 çocuğun yaşı 18'in altında. Terör örgütünün acımasızlığını ortaya koyan bir tablodur bu.

BIDEN'IN 'SOYKIRIM' İFADESİ

1915 olayları konusunda ABD'de sürdürülen geleneksel politika ilk defa bir Amerikan başkanı tarafından terk edilmiş oldu. Asla kabul etmeyiz ve şiddetli bir biçimde kınadığımızı ifade ediyoruz. Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır. İlk defa bir ABD Başkanı'nın böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz. Maalesef son derece dar bir bakış açısı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 1915 olaylarında soykırım olarak adlandırılabilecek bir içeriğin olmadığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Hukuki açıdan tamamen yanlış bir söylemdir. Tarihi açıdan, siyasi açıdan ve hukuki açıdan Sayın Biden'ın söylemi yanlış bir söylemdir.

Osmanlı Devleti bir isyanla karşı karşıya kalmıştır. Yer değiştirme şeklinde Ermeni çetecilerine karşı bir tedbir konulmuştur. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin özgüvenli tarihi ve hukuksal dayanaklarını gösteren atılımlar yapmıştır ve bir çağrıda bulunmuştur. Nitekim ABD'li tarihçilerin yazdığı bir mektup vardır. NY Times ve Washington Post gazetelerinde yayınlanmıştı. 69 Amerikalı tarihçi bu mektubu kaleme almıştı. Biden'ın da içinde bulunduğu senatörlere yazıyorlar. 1915 olaylarının herhangi bir şekilde soykırım olarak adlandırılamayacağı şeklinde, 1915 olaylarının karmaşık, tartışmalı doğasına dikkat çeken bir mektup. Biden hangi dayanaklarla bu ifadeye ulaşmış bilmemiz mümkün değil. Ermenistan ile aramızda güven verici adımların atılması için adımlar atılmıştır. Bu eylem planı Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Tarihçiler tartışsın diyorsunuz, Ermenistan tarafı gelmiyor. Ortaya çıkan sonuç nettir. Türkiye özgüven ile bu meseleye yaklaşırken Ermenistan tarafı kaçmıştır.

Bundan nemalanan, birçok odak vardır. Ve bu lobi, siyasetleri rehin alan bir tavır içindedir. Açıklamanın zamanlaması da yanlış olmuştur. Normalleşme çalışmalarını sabote etmektir. Hukuki açıdan bir etkisi yoktur.

Türkiye'de bir arada yaşama geleneğini sürdürüyoruz. Aramızda ayrılık gözetmiyoruz. Bu iftirayı reddediyoruz. böyle bir soykırım olmamıştır. Biden bu açıklama ile çok kötü bir gelenek başlatmıştır.

HDP'YE TEPKİ

HDP çok vahşi bir tutum almıştır. Milletimizi ve tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır. Bunu söyleyenlerin PKK katliamı ile yüzleşmesi gerekir. Milletimize iftira edenlere karşı esas duruşa geçeceksiniz. Buna karşı susanların bu suskunlukları ile yüzleşmesi gerekir.

Kardeş Azerbaycan Başkanı Aliyev ve 48 partiye en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu meselede de bizim yanımızda oldular.

KIBRIS ZİRVESİ

Rum, Yunan tarafı çözüme katkı sağlamadı. Akıncı, görev süresinde yaptığı çirkin açıklamalara bir yenisini ekledi. Emekli olduktan sonra daha aklı başında bir yaklaşım göstermesi gerekirdi. Türkiye, KKTC'nin her zaman yanındadır. Haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyecektir.

SORU - CEVAP

(27 Nisan yıldönümü) Bu geleneğin TSK'yı nasıl yıprattığı hepimizin gözü önünde gerçekleşti. Muhtıra geleneğinin son halkasıydı. Zaten bütün bunlar bilinmesine rağmen, hala tutup emekli amirallerin böyle bir bildiri yayınlaması ne kadar hassasiyetsiz bir yaklaşım içinde olduklarının göstergesidir. Çeşitli zamanlarda askeri bürokraside görev almışların anılarını dinlediğinizde şunu derler, 'siyasetçi gelirdi müdahale edin ülke kötüye gidiyor derlerdi.'

(Kılıçdaroğlu'nun Biden açıklaması) Bu olay olduğu andan itibaren, yakın zamanda yaşadığımız olaylardan ders çıkarılmıştır diye bir temennim vardı. Böyle bir durum karşısında Biden'a hiçbir şey söylememek siyasi akıl ile izah

edilebilecek bir şey değildir. Bu açıklamaya bir 'ama' yerleştiren zihniyet yapısı, kendi ülkesini suçlama şeklinde devam ediyor. Yapması gereken en güçlü şekilde cevap vermek. Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmayı sadece bize bırakıyorsanız biz bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Dış politika ile ilgili muhalefet partilerinin elbette farklı düşünceleri olacaktır. Ancak bu iftiraya meşrutiyet atfetmektedir. Yönünü kaybetmiş, pusulasını şaşırmış bir zihniyet. Keşke CHP'yi bu duruma düşürmeseydi.

(Meclis'teki ortak bildiride HDP'nin olmaması) Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin hiçbir ortak politikası içinde var olmak istemiyorlar. PKK ile ASALA arasında çok yakın ilişkiler ve bağlar vardır. Kendi kendilerini muhattaplıktan çıkaran kendileridir. Her şey herkesin gözü önünde oluyor.