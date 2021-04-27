CHP'den polisi şehit eden Kadir A.'nın ölümü için araştırma talebi

Geçtiğimiz yıl İstanbul Bağcılar'da polisle uyuşturucu satıcılarının arasında çıkan silahlı çatışmada polis memuru Erkan Gökteke şehit olmuş, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin uyuşturucu sattıklarından şüphelendikleri için durdurmak istedikleri araçtan ateş ederek kaçan 4 saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

İntihar etti

Saldırganlardan biri olan Kadir A., yaşı 17 olması nedeniyle tahliye edilmiş; tahliyenin ardından başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden Maltepe Çocuk Cezaevine kapatılmıştı. Kadir A.'nın cezaevinde kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

CHP'den araştırma talebi

Meclis gündemine taşınan olayda CHP'li vekillerden oluşan bir heyet, olayın intihar olup olmadığının incelenmesini talep etti.

Adalet Bakanlığına ölümünün aydınlatılması için soru önergesi veren CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kadir A.'nın ailesi ve avukatı ile iletişime geçtiğini belirtip, "17 yaşındaki bir gencin iddia edildiği üzere intihar mı ettiği ya da hangi koşullarda intihara sürüklendiği araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.