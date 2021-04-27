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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan avukat hastanede tedavi altına alındı
|27 Nisan 2021 18:48
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Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, avukat L.K'ye tabancayla ateş etti.
Yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan L.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın avukatı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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