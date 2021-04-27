Vaka sayısı tekrar yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.
|27 Nisan 2021 21:27
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Sağlık Bakanlığı 27 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.703 olarak açıklandı.
Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 057, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.
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