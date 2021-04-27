1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Cumhurbaşkanımız, darbecilerin hevesini kursağında bıraktı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün ise 28 Nisan 2007 de darbeci zihniyetin milletin iradesi tarafından bertaraf edildiği bir o kadar aydınlık bir gündür." dedi.
 27 Nisan 2021 19:17
+Aa- Yazdır
'Cumhurbaşkanımız, darbecilerin hevesini kursağında bıraktı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün ise 28 Nisan 2007 de darbeci zihniyetin milletin iradesi tarafından bertaraf edildiği bir o kadar aydınlık bir gündür. Cumhurbaşkanımız, darbecilerin hevesini kursağında bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14. yılında, 27 Nisan e-muhtırasını değerlendirdi.

27 Nisan 2007'yi, "Türkiye'nin demokratik seçimlerle oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye'nin Cumhurbaşkanını seçtirmemek için asker ve sivil darbeci zihniyetin topyekün demokrasiye saldırdığı kara bir gün" olarak niteleyen Altun, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyet, kanlı ve karanlık tarihinden aldığı sözde güçle demokrasimize müdahale etme cüretini kendinde bulmuştu. Ancak demokrasiye inanmış bir liderin, milleti için ölümü dahi göze alabileceğini hesap edemediler. Milletin gücü, darbecilerin kanlı tarihinden daha güçlüydü. 27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün ise 28 Nisan 2007 de darbeci zihniyetin milletin iradesi tarafından bertaraf edildiği bir o kadar aydınlık bir gündür. Cumhurbaşkanımız, darbecilerin hevesini kursağında bırakmıştır. Demokrasiye ve millete hizmet budur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den Biden'a tepki: Normalleşme çalışmalarını sabote etti
27 Nisan 2021 18:40		 AK Parti MKYK toplandı
27 Nisan 2021 16:52
AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan vekil tutuklandı
27 Nisan 2021 16:07		 Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti
27 Nisan 2021 15:31
Bakan Soylu: Kamu personeli için görev bildirim formu uygulaması getirilecek
27 Nisan 2021 15:23		 Bill Gates, Trakya'dan arazi almamış!
27 Nisan 2021 15:18
Kılıçdaroğlu: Tam kapanma ile Erdoğan doğru olanı yaptı
27 Nisan 2021 14:03		 CHP'li Kaya: Öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisi araştırılsın
27 Nisan 2021 13:29
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
27 Nisan 2021 11:52		 '27 Nisan, muhtıra geleneğinin sona erdirildiği bir gündür'
27 Nisan 2021 11:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:31 - 'Temel AFAD gönüllüsü' olma yaşı 18'den 15'e düşürüldü19:30 - TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine atama19:29 - ASELSAN'ın net karı ilk çeyrekte 1,2 milyar TL oldu19:27 - İstanbul'da hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı19:23 - Eti Maden ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü19:21 - İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu
19:17 - 'Cumhurbaşkanımız, darbecilerin hevesini kursağında bıraktı'19:16 - Doğal akvaryum Gökpınar Gölü, cazibe merkezi olacak19:14 - 'Daha hızlı aşılama için iki doz arasındaki süre uzatılabilir'19:11 - '3'üncü pik sonunda bağışıklık yüzde 70'e ulaşacak'19:06 - Dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı19:05 - Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 3 ölü
18:52 - Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı18:48 - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı18:43 - Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 2 yıldır fark edilmeyen ayrıntı18:40 - AK Parti'den Biden'a tepki: Normalleşme çalışmalarını sabote etti18:40 - CHP'den polisi şehit eden Kadir A.'nın ölümü için araştırma talebi
18:35 - 9 yaşındaki çocuğu oyun oynarken boynuna dolanan ip öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi
ÖSYM Başkanlığı'ndan ALES açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
partal atmak 2
SORGULAMADAN YAŞAMAK 1
derya yanık 3
lüks 2
lafı yapıştırmak 1
sfork 1
sevgi 1
otomatik 1
gözünü toprak doyursun 3
etik dışı davranışlar 3
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam